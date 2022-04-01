Реаніматологи й травматологи: в Україну прямують дві бригади лікарів з Литви

Литва підтримує Україну, і вже найближчим часом в нашу країну прибуде дві професійні команди травматологів та реаніматологів з повним комплектом обладнання та лікарських засобів.

Міністр охорони здоров'я зазначив, що для литовських лікарів це не лише можливість допомогти це також і спосіб переглянути власну систему надання медичної допомоги.

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Віктор Ляшко “Це дозволить бути готовими до можливої агресії чи інших надзвичайних станів та отримати той досвід, які зараз своєю невтомною працею отримують українські медичні працівники”.

Також він розповів про візит в Україну Міністра охорони здоров'я Литви Арунаса Дулкіса. Він став першим міністром охорони здоров’я Європейської країни, який вирішив особисто передати свою підтримку.

"Литва як ніхто інший усвідомлює загрозу та руйнуючий вплив імперських амбіцій Росії. Але разом з тим, Литва своїм прикладом показала як можна стрімко ввійти в спільноту європейських країн і сьогодні готова стати провідником України по медичних питаннях в євроінтеграційному процесі", – сказав Ляшко.