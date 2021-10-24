Про це повідомили у низці місцевих ЗМІ, цю ж інформацію підтверджують і волонтери. Водночас назву лікарні не повідомляють з етичних причин.

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"Схема працює так: лікарі дають завищену статистику і "притримують" кілька ліжок у відділенні для особливо платоспроможних хворих", – мовиться у повідомленні.

Також кажуть, що бувають випадки, коли родичі пропонують непогані гроші за госпіталізацію, але медики відмовляють. Коли місць фізично немає, відключати від кисню хворого, звичайно, ніхто не буде.

При цьому пацієнтів з Одеси возять в обласні лікарні: у Чорноморськ, Біляївку, Роздільну, Овідіополь. Однак і там останні кілька днів місць ледве вистачає.

"Вчора Біляївка приймала. А в основному ніхто вже не приймає. Ось їх катають туди сюди. І з сатурацією, і критичних не беруть", – розповів співрозмовник видання.

"Для бабусі не знайшлося місця"

Цю інформацію підтвердила і волонтерка, голова благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова на своїй сторінці у фейсбуці. Вона написала, що волонтери не змогли знайти місця в стаціонарі для 86-річної бабусі з низькою сатурацією.

Водночас іншого важкого пацієнта помістили у лікарню за 100 доларів. За її словами, за місце в реанімації їй також пропонували заплатити 1 тисячу доларів. "Знаю, що люди платили і більше", – додала Ножевнікова.

Якщо у вас немає 100 доларів ви приречені потрапити в стаціонар в принципі,

– сказала вона.

"Вчора (мовиться про 20 жовтня – 24 канал) за місце в реанімації пропонували мені 1 тисячу доларів. На моє запитання "ви пропонуєте відключити кого то, та покласти вашого родича? Ви розумієте, що місць реанімаційних немає і там вже в відділеннях чергу з тих, хто лежить в терапіях і чекає", дівчина гірко розплакалася і сказала, що хоче врятувати маму", – написала волонтерка.



Скриншот листування / Фото з фейсбуку Ножевнікової

Колапс в одеських лікарнях

Нещодавно Катерина Ножевнікова в ефірі 24 каналу розповідала, що зараз у Одесі лікарні переповнені COVID-пацієнтами, через що погіршується якість лікування всіх інших.

Через наповненість лікарень пацієнтами з COVID-19 22 жовтня, відкрили ще 2 відділення на 80 і 100 ліжок, але їх зайняли хворі вже до вечора. Майже всі важкі хворі – невакциновані.

Ситуація з коронавірусом в Україні

Джерело: МОЗ

Впродовж минулої доби, 23 жовтня, в Україні інфікувалися коронавірусом 20 791 людей. До лікарень госпіталізували 5 924 людини з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 386 пацієнтів.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (2211), Львівській (1509), Харківській (1508), Одеській (1403) і Донецькій (1380) областях.

За весь час пандемії в Україні зафіксували 2 769 405 випадків захворювання на коронавірус. Станом на 24 жовтня одужали 2 375 776 людей. Однак не вдалося побороти недугу 63 872 мешканцям країни.

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В Одесі за місце в реанімації пропонують вже до 3 тисяч доларів. Все це пов'язано з ростом захворюваності, повідомляє наше джерело.

Схема працює так: лікарі дають завищену статистику і притримують кілька ліжок у відділенні для особливо платоспроможних хворих. Бувають випадки, коли родичі пропонують непогані гроші за госпіталізацію, але медики відмовляють. Коли місць фізично немає, відключати від кисню хворого, звичайно, ніхто не буде. При цьому пацієнтів з Одеси возять в обласні лікарні. У Чорноморськ, Біляївку, Роздільну, Овідіополь. Але і там останні кілька днів з ліжками сутужно.

"Вчора Біляївка приймала. А в основному ніхто вже не приймає. Ось їх катають туди сюди. І з сатурацією, і критичних не беруть", – додає наш співрозмовник.