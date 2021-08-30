Лікарні переповнені

Тож уже з понеділка пацієнтів з клінік Брюсселю можуть переводити у лікарні Фландрії або Валлонії в міру зростання навантаження на столичні відділення інтенсивної терапії.

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Наразі майже 40% пацієнтів із коронавірусом, котрі потрапили до реанімацій, припадають на лікарні Брюсселя,

– йдеться у публікації.

Більшості смертей можна уникнути

За словами головного лікаря брюссельської лікарні Сант-Жан Кеннес Коні, серед тих, хто потрапляє у відділення інтенсивної терапії, немає жодної людини, яка б отримувала щеплення проти коронавірусу, тож за її словами, багатьох смертей можна було б уникнути.

Ми знаємо про те, що кількість смертей різко зросла з початком пандемії COVID-19, особливо серед відносно молодих людей. Минулої суботи ми бачили, як від вірусу загинула 35-річна жінка, мати двох дітей. Вона не була вакцинована, і симптоми інфекції в неї проявилися лише за кілька днів. Це трагедія, яку можна було упередити,

– зазначила лікар.

В столиці Бельгії найнижчі показники вакцинації

За офіційними даними, столиця Бельгії все ще докладає зусиль, щоб охопити принаймні 65% мешканців, в той час, як у сусідніх регіонах показники вакцинації значно вищі.

Наприклад, населення Фландрії – вакциноване на 87%, у Валлонії – більш як 77% людей отримали щеплення.

Результатом такої ситуації стало перевантаження столичних лікарень пацієнтами з COVID-19.

Близько 80 лікарень в інших регіонах Бельгії не мають жодного пацієнта з коронавірусом у відділеннях інтенсивної терапії.

Статистика: від початку пандемії в Бельгії інфікувались коронавірусом 1 177 909 людей, від ускладнень хвороби померли понад 25 тисяч пацієнтів.