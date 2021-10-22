У реанімації пацієнти з COVID-сертифікатами: довідки вони купили

У Києві в одну із лікарень госпіталізували одразу 7 пацієнтів з коронавірусом, у яких були важкі симптоми захворювання, і водночас вони мали сертифікати про вакцинацію. Як виявилося, документи про щеплення — підроблені.

Вакциновані пацієнти захищені від важких наслідків COVID-19

Депутат Київради Леонід Ємець розповів, що завідувач медзакладу, куди госпіталізували пацієнтів спершу був здивований, адже симптоми вказували на важкий перебіг хвороби, якого не мало б бути після вакцинації.

Увага Жінки дедалі частіше мають проблеми зі щитоподібною залозою: як цьому зарадити

Пацієнти купили сертифікати про вакцинацію

Тому лікар вирішив провести з кожним окрему бесіду і вияснив, що госпіталізовані мали куплені сертифікати.

Попередив, що є два протоколи лікування. Один для вакцинованих та інший для невакцинованих, відповідно. І якщо їх наплутати, результати будуть дуже сумні,

– повідомив Ємець зі слів лікаря.

Саме так усі 7 вакцинованих пацієнтів мусили визнати, що підробили документи про COVID-вакцинацію.

Наслідки фальсифікації COVID-документів

Про подібні випадки також розповів міністр Охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він наголосив, що кожен підроблений тест і сертифікат – забирає життя українців.

До слова, за даними МВС, в Україні порушили уже 800 кримінальних проваджень щодо виявлення фейкових COVID-сертифікатів.

Зверніть увагу! Покарання для тих, хто видавав підроблений документ – штраф 17 тисяч гривень або 5 років в'язниці.

Натомість тих, хто використовує такі "документи", каратимуть штрафом у розмірі 850 гривень або ув'язненням на 2 роки.

В Україні значно зросло навантаження на медичну систему

Станом на 22 жовтня в Україні рекордна добова захворюваність на коронавірус – інфікувались 23,7 тисячі людей. Найбільшою є також кількість смертей серед ковід пацієнтів – 614. До лікарень госпіталізували понад 5 тисяч людей з вираженими симптомами коронавірусу.

У Міністерстві охорони здоров'я наголосили, що захворюваність подвоюється кожні 2 – 3 тижні. За словами міністра, у медичних закладах у 5 – 6 разів більше споживають кисень, ніж споживали раніше.

Убезпечити себе від тяжкого перебігу коронавірусу, його наслідків і смерті можна завдяки вакцинації. Крім того, Віктор Ляшко вважає, що коронавірус може не зникнути ніколи, але з ним можна навчитись жити, зокрема захистити себе шляхом імунізації.