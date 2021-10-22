Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко 22 жовтня. Він підкреслив, що кожен підроблені тест і сертифікат вакцинації забирає життя українців.

До теми Майже 800 кримінальних проваджень, – у МВС відзвітували про виявлені фальшиві COVID-сертифікати

Українці з кисневими масками зізнаються у підроблених документах

"Якщо ви вибираєте вмирати, втрачати близьких, купуючи підроблені документи, – це ваше право", – зазначив міністр.

Як показує досвід, з кисневою маскою в реанімації пацієнти зізнаються, що не були вакциновані, і називають імена тих, хто продав їм підроблену довідку,

– резюмував очільник українського МОЗ.

За його словами, поліція вже відкрила 732 кримінальні справи через підробку довідок про тестування на COVID-19. 281 справу направили до суду, а 349 особам повідомили про підозру.

Зверніть увагу! Покарання для тих, хто видавав підроблений документ – штраф 17 тисяч гривень або 5 років в'язниці. Натомість тих, хто використовує такі "документи", каратимуть штрафом у розмірі 850 гривень або ув'язненням на 2 роки.

Підроблені сертифікати вакцинації: що відомо

У Міністерві внутрішніх справ заявили, що українці платять гроші шахраям та недобросовісним медикам, аби уникнути імунізації.

Прикордонники виявили у колишньої депутатки Надії Савченко та її сестри Віри фальшиві сертифікати вакцинації.

Зауважимо, що люди, які пройшли повний курс вакцинації і отримали відповідні документи, мають певні привілеї під час карантину.



Привілеї для вакцинованих українців / Інфографіка 24 каналу