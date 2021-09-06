Так, співавтори дослідження повідомили про результати кількох досліджень. Загалом у них взяли участь 1 310 учасників.

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Вечірки – це погано?

В одному дослідженні взяли участь 199 студентів коледжу. Вчені попросили оцінити, наскільки їм подобаються різні види дозвілля. Потім ті ж люди пройшли тести на рівень щастя, депресії, занепокоєння і стресу.

Аналіз відповідей показав, що чим більше людині не подобалися вечірки, тим вище у нього був рівень стресу.

Так, за словами вчених, студенти, які вважали активне дозвілля марнотратним, отримували менше задоволення від нього, незалежно від виду:

активне дозвілля (фізичні вправи);

пасивне (перегляд телевізора);

соціальне (спілкування з друзями, вечірки);

час наодинці (медитація).

Існує багато досліджень, які свідчать про те, що дозвілля приносить користь психічному здоров'ю, і що це може зробити нас більш продуктивними і менш стресовими,

– сказала співавторка дослідження Селін Малкок.

Вона додала, що разом з тим вони виявили, якщо люди починають вважати, що дозвілля не варте їхнього часу, вони можуть в кінцевому підсумку стати більш депресивними.

Інші експерименти

Результати підтвердили і в іншому експерименті, коли у 302 добровольців попросили пригадати, як вони відсвяткували Гелловін у 2019 році. Найменше задоволення від свята отримали ті, хто в цілому вважає вечірки марною тратою часу.

Ще у ході іншого дослідження, у студентів коледжу попросили подивитися короткий, смішний відеоролик про котика. Цікаво те, що у цей час вони мали б читати корисні статті. Виявилось, що учасники, які вважали дозвілля марнотратним, виявляли менше задоволення від перегляду відео.