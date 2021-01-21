Канабідіол (CBD) вбиває бактерії, які викликають гонорею, менінгіт і хворобу легіонерів, яка проявляється у вигляді важкого запалення легенів.

Провокують ці захворювання грамнегативні бактерії. У них є додаткова зовнішня мембрана. Через таку будову антибіотикам складно проникнути всередину клітини.

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Відкриття австралійських вчених з Університету Квінсленда може призвести до створення нового класу антибіотиків для стійких бактерій.

Дослідники стверджують, що за останні 60 років не було виявлено і схвалено подібних речовин для лікування грамнегативних інфекцій.

Канабідіол показав низьку тенденцію до резистентності у бактерій, навіть коли ми прискорили її потенційний розвиток шляхом збільшення концентрації антибіотика під час імітації двотижневого лікування,

– зазначили науковці.

Вчені думають, що CBD розриває зовнішні клітинні мембрани бактерій, але поки точно не знають, як він це робить.

Дослідницька група також виявила, що хімічні аналоги, створені внаслідок незначної зміни молекулярної структури CBD, також були активними щодо бактерій.

Раніше дослідження показало, що канабідіол може бути ефективний проти грампозитивних бактерій: наприклад, стафілокока і пневмокока.