У дослідженні брали участь шість осіб з амаврозом Лебера (спадкове захворювання сітківки. Через дефект гена світлочутливі клітини вмирають і не відновлюються). Вони могли бачити тільки тьмяні, розмиті зображення.

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Результати терапії

Терапія істотно поліпшила зір двох добровольців. Тепер вони можуть безпечно пересуватися і бачити перешкоди та швидше знаходити маленькі предмети.

Один з волонтерів вперше за багато років зміг побачити кольори. Він розповів, що був шокований, побачивши рожевий відтінок західного неба. Також чоловік тепер здатний побачити їжу у своїй тарілці,

Друга пацієнтка може бачити дверні прорізи, орієнтуватися в коридорах (раніше не могла навіть з тростиною), розрізняти предмети та бачити їх у досить яскравих фарбах.

Нещодавно я впустила вилку на підлогу. Я нахилилася, щоб підняти її й просто побачила, де вона. Це дуже круто,

– розповіла жінка.

Також вперше за довгі роки волонтерка змогла побачити свій улюблений колір – зелений. На честь цієї події вона пофарбувала в нього волосся.

Як відбувалося редагування генів

Під час цього експериментального лікування вчені вперше вводили інструмент редагування генів безпосередньо в організм людини – робили ін'єкції в око. Зазвичай дослідники отримують клітини, редагують їх в лабораторії й вводять назад в тіло пацієнта. Але такий метод неможливий в разі роботи з сітківкою.

Офтальмологи задоволені першими результатами терапії та планують продовжувати дослідження з участю більшої кількості добровольців.

Нещодавно у Японії почали продавати сорт томатів, який створили за допомогою технології редагування геному. Це перший харчовий продукт такого типу, випущений на японський ринок.