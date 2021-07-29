Тим часом у ВООЗ дозволили "змішувати" вакцини. Тож в Україні незабаром також можуть почати робити другий укол іншим препаратом. Нині в Міністерстві охорони здоров'я розробляють наказ та інструкції.

Зверніть увагу Понад 1,8 мільйона людей повністю вакциновані в Україні

Лікар-імунолог Андрій Волянський пояснив, що відповідні дослідження були проведені в Євросоюзі ще навесні 2021 року. Результати показали, що варіанти з заміною однієї вакцину на іншу під час другої дози – безпечні й ефективні.

"Всі ці різні схеми заміни, в принципі, є допустимими. Вони не тягнуть за собою якихось значних наслідків для вакцинованого", – зазначив він.

Тернопіль

В Тернополі є 2 центри вакцинації. Живих черг немає, оскільки запис відбувається через електронну систему, і люди приходять у визначений час. Після того, як для загалу стали доступні вакцини Pfizer та Moderna – кількість охочих зробити щеплення збільшилася.

Тернополянка Інна вже вдруге прийшла до центру вакцинації, щоб отримати ще одну дозу Pfizer. Вона підкреслила, що вирішила щепитися, аби вберегти себе й дітей.

Вперше, коли вакцинувалася, то був легенький біль в місці уколу. Можливо, десь протягом дня. Наступного дня я вже забула про те, що я вакцинована,

– пригадала жінка.

Медики розповіли, що намагаються розподілити препарати так, щоб кожній людині дісталися 2 дози того самого виробника. Наразі в регіоні необхідні 2 уколи отримали трохи більше ніж 40 тисяч людей.

Харків

У Харкові працюють 5 центрів вакцинації. 78-річний Михайло Прокопійович з дружиною щепив вперше. За словами подружжя, їм байдуже, яким препаратом. Головне – аби був захист.

"Річ у тім, що в мене були серйозні операції. Мені не можна хворіти, тому я вирішив щепитися. Переживань не було. Я налаштувався – і все нормально", – зауважив харків'янин.

Фінішували з щепленням на Харківщині тільки 106 тисяч людей. Як і по всій країні, показник не є високим. Лікар-імунолог Андрій Волянський вважає, що цього недостатньо, аби в Україні з'явився повноцінний колективний імунітет. Тому 3 хвиля пандемії у нас можлива раніше, ніж у світі – вже в серпні.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу