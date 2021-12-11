Яка захворюваність в ПАР

Кількість нових випадків інфікувань коронавірусом в ПАР за останню добу становить 19 018, це менше, ніж фіксували напередодні (понад 22 тисячі).

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Гаутенг – регіон, звідки поширився штам Омікрон, продовжує залишатися епіцентром поширення інфекції. Однак, темпи приросту кількості хворих знизилися.

За минулу добу в цій провінції ПАР, на території якої знаходяться столиця Преторія і мегаполіс Йоганнесбург, виявили 9 250 інфікованих коронавірусом в порівнянні з 11 791 напередодні.

У лікарні ПАР з діагнозом COVID-19 були госпіталізували 507 людей. Впродовж доби померли 20 пацієнтів з COVID-19.

За минулу добу було зроблено 83 515 ПЛР-тестів, частка позитивних результатів досягла 22,8%.

Головне про штам Омікрон

Дослідники вважають, що новий штам з'явився у Південній Африці через низький рівень вакцинації. У регіоні щеплено лише 35% населення, а лише на континенті — 6,6%.

При цьому вчені припускають, що новий штам міг розвинутись у ВІЛ-інфікованої людини. До цього в ПАР був описаний випадок, коли ВІЛ-позитивна пацієнтка хворіла на COVID-19 майже рік, за цей час вірус мутував понад 30 разів.

Попередні дані вказують, що Омікрон у 4,2 раза більше передається на ранній стадії, ніж Дельта.

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