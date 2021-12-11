У регіоні ПАР, звідки поширився Омікрон, знижується захворюваність
Джерело:NICD
У регіоні ПАР, який став епіцентром поширення штаму Омікрон, почала знижуватися захворюваність на COVID-19.
Яка захворюваність в ПАР
Кількість нових випадків інфікувань коронавірусом в ПАР за останню добу становить 19 018, це менше, ніж фіксували напередодні (понад 22 тисячі).
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Гаутенг – регіон, звідки поширився штам Омікрон, продовжує залишатися епіцентром поширення інфекції. Однак, темпи приросту кількості хворих знизилися.
За минулу добу в цій провінції ПАР, на території якої знаходяться столиця Преторія і мегаполіс Йоганнесбург, виявили 9 250 інфікованих коронавірусом в порівнянні з 11 791 напередодні.
У лікарні ПАР з діагнозом COVID-19 були госпіталізували 507 людей. Впродовж доби померли 20 пацієнтів з COVID-19.
За минулу добу було зроблено 83 515 ПЛР-тестів, частка позитивних результатів досягла 22,8%.
Головне про штам Омікрон
- Дослідники вважають, що новий штам з'явився у Південній Африці через низький рівень вакцинації. У регіоні щеплено лише 35% населення, а лише на континенті — 6,6%.
- При цьому вчені припускають, що новий штам міг розвинутись у ВІЛ-інфікованої людини. До цього в ПАР був описаний випадок, коли ВІЛ-позитивна пацієнтка хворіла на COVID-19 майже рік, за цей час вірус мутував понад 30 разів.
- Попередні дані вказують, що Омікрон у 4,2 раза більше передається на ранній стадії, ніж Дельта.
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