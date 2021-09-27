МОЗ оновило показники епідеміологічної ситуації в регіонах України станом на 27 вересня. Зокрема, у 5 регіонах перевищено рівень динаміки госпіталізацій із коронавірусом.
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Не відповідають показникам помаранчевої зони:
- Дніпропетровська область – 50,2%;
- Донецька область – 80,1%;
- Кіровоградська область – 60,5%;
- Тернопільська область – 102,2%;
- Черкаська область – 78,0%.
Показники в регіонах відповідно до індикаторів визначення рівня епідеміологічної небезпеки / Інфографіка МОЗ
Що передбачає помаранчева зонаВ помаранчевій зоні діють обмеження жовтої, але додаткові обмеження може вводити місцева влада. Уряд заборонив у жовтій зоні офлайн навчання в старших класах, якщо в школі недостатньо вакцинованих працівників. Також є обмеження на роботу закладів харчування, кінотеатрів, спортзалів та фітнес-центрів. Однак, вони не поширюються на заклади, де 80% щеплених працівників.
Що відомо про адаптивний карантин в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Актуальна статистика COVID-19 в Україні
- Від початку пандемії офіційно зареєстрували 2 395 404 випадки коронавірусного захворювання.
- Жертвами коронавірусу стали 55 720 мешканців країни.
- Пік захворюваності на коронавірус в Україні у МОЗ прогнозують на листопад. Однак, якщо кількість хворих продовжуватиме зростати, то епідситуація може значно погіршитися вже у жовтні.
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