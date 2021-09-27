МОЗ оновило показники епідеміологічної ситуації в регіонах України станом на 27 вересня. Зокрема, у 5 регіонах перевищено рівень динаміки госпіталізацій із коронавірусом.

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Норма для регіону зеленої зони – не більше ніж 50% хворих.

Не відповідають показникам помаранчевої зони:

Дніпропетровська область – 50,2%;

Донецька область – 80,1%;

Кіровоградська область – 60,5%;

Тернопільська область – 102,2%;

Черкаська область – 78,0%.

У Дніпропетровській, Донецькій, Тернопільській, Черкаській областях перевищення зафіксовано три дні поспіль.



Показники в регіонах відповідно до індикаторів визначення рівня епідеміологічної небезпеки / Інфографіка МОЗ

Що передбачає помаранчева зона В помаранчевій зоні діють обмеження жовтої, але додаткові обмеження може вводити місцева влада. Уряд заборонив у жовтій зоні офлайн навчання в старших класах, якщо в школі недостатньо вакцинованих працівників. Також є обмеження на роботу закладів харчування, кінотеатрів, спортзалів та фітнес-центрів. Однак, вони не поширюються на заклади, де 80% щеплених працівників.

Що відомо про адаптивний карантин в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Актуальна статистика COVID-19 в Україні

Від початку пандемії офіційно зареєстрували 2 395 404 випадки коронавірусного захворювання.

Жертвами коронавірусу стали 55 720 мешканців країни.

Пік захворюваності на коронавірус в Україні у МОЗ прогнозують на листопад. Однак, якщо кількість хворих продовжуватиме зростати, то епідситуація може значно погіршитися вже у жовтні.

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