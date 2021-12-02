Регіони втрачають показники червоної зони, – МОЗ

5 областей та Київ не відповідають критеріям червоної зони епіднебезпеки. Також 8 областей почали демонструвати позитивну динаміку.

Станом на 2 грудня в червоній зоні епіднебезпеки перебувають столиця та 18 областей.

Увага 13,5 тисяч хворих, 525 смертей від COVID-19 – зафіксували за добу в Україні

5 областей втратили ознаки червоної зони

У Луганській, Львівській, Одеській, Рівненській та Херсонській областях три дні поспіль не фіксують перевищених показників захворюваності, зокрема виявлених нових випадків, рівня госпіталізацій та заповненості ліжок з киснем.

А Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Хмельницька та Черкаська – почали втрачати ознаки "червоної" зони – у них по кілька днів поспіль знижуються показники коефіцієнта виявлених нових випадків або рівня госпіталізацій.

Жовтій зоні відповідають лише 4 області

Натомість жовтій зоні відповідають показники Кіровоградської, Тернопільської, Харківської та Чернівецької областей.

Ще дві області – Закарпатська та Полтавська – відповідають помаранчевій зоні.

Найвищий рівень захворюваності у Полтавській (770 на 100 тисяч населення), Миколаївській (691) та Волинській (673) областях.

Водночас станом на 2 грудня у жодному регіоні не перевищено показник завантаженості ліжок з киснем, призначених для хворих на COVID-19.



Показники МОЗ щодо захворюваності на коронавірус / Інфографіка МОЗ