У регіони їдуть безкоштовні ліки для українців: які саме препарати і як перевірити наявність

Впродовж року Міністерство охорони здоров'я закуповує за державні кошти ліки. Мешканці України можуть отримувати ці препарати безоплатно.

Майже щодня ліки відвантажують до різних регіонів. Їх розподіляють в обласні департаменти охорони здоров'я і кожен департамент "на місці" розподіляє ліки між конкретними медустановами.

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Які препарати отримали в областях минулого тижня

Лише за минулий тиждень у регіони відправили ліків із загальною вартістю на 159 мільйонів гривень. Серед них:

За напрямом " Аутизм ": Атомоксетин – 226,9 тисячі капсул (по 10 мг та 25 мг).

": Атомоксетин – 226,9 тисячі капсул (по 10 мг та 25 мг). За напрямом " Дитяча онкологія ": Карбоплатин – 1,4 тисячі флаконів, Пегаспаргаза – 183 флакони.

": Карбоплатин – 1,4 тисячі флаконів, Пегаспаргаза – 183 флакони. За напрямом " Первинний (вроджений) імунодефіцит ": Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення – 1092 флакони.

": Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення – 1092 флакони. За напрямом "Туберкульоз ЛЗ": Деламанід – 152,9 тисячі таблеток, Клофазимін – 1,5 мільйона капсул.

Найближчим часом ці лікарські засоби будуть доступні у лікарнях.

Як перевірити наявність препаратів у лікарнях

Перевірити інформацію про наявність тих чи інших ліків у найближчій до вас лікарні можна на офіційних вебсайтах регіональних департаментів та управлінь, на інформаційних стендах у закладах охорони здоров'я, а також на онлайн-платформі "Є ліки".

препарати закуповують у межах бюджету, який ВРУ приймає кожного року. У 2021 році він становив понад 8,9 мільярда гривень. Загалом у 2021 році за 32 напрямами державної програми закупили 1 120 позицій.