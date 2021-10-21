Регулярне голодування мало неочікувані наслідки на тривалість життя: деталі експерименту

Вчені спостерігали за двома групами мишей. В обох групах вони скоротили обсяг споживаних калорій на 30%, але першій надали доступ до їжі протягом всього дня, а другій – менше їжі і тільки раз в день, що забезпечувало приблизно 21-годинне голодування.

Голод може бути корисним

Гризуни які регулярно голодували, жили приблизно на півроку більше тих, хто споживав низькокалорійну їжу протягом усього дня. Зазвичай середня тривалість життя мишей становить близько 2 років.

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Тобто миші, які періодично голодували, прожили на 25% довше тільки внаслідок обмеження калорійності раціону і його доступності, без будь-яких інших втручань в їх організм.

Низькокалорійний раціон навпаки негативно впливав на тривалість життя

Примітно, що миші з другої групи, тобто ті, що мали низькокалорійний раціон, жили трохи менше гризунів з контрольної групи, яка вела звичайний спосіб життя і добре харчувалася.

Потім вчені провели контрольне випробування: додали додаткову групу мишей, яка мала звичайний по калорійності раціон, але прийом їжі тривав протягом 3 годин на добу.

Контрольний експеримент

Вчені зафіксували переваги для здоров'я аналогічні раціону зі зниженою калорійністю і регулярним голодуванням – у гризунів був кращий контроль рівня глюкози в крові і поліпшення стану організму в похилому віці.

На думку авторів, результати поки складно застосовувати для людини, проте інші дослідження вже підтверджували користь інтервального харчування для здоров'я.

Наприклад, раніше вчені з університету Іллінойс представили результати метааналізу про користь інтервального голодування для здоров'я людини і прийшли до висновку, що такий режим харчування допомагає схуднути і не робить негативного впливу на метаболізм.