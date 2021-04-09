Регулятор ЄС розглядає зв'язок між ще однією вакциною від коронавірусу та тромбами

Європейський регулятор з медичних препаратів (EMA) розглядає можливі зв'язки між вакциною проти коронавірусу Johnson & Johnson та виникненням тромбів. Наразі відомо про чотири випадки тромбозу після вакцинації препаратом.

Європейський регулятор заявив, що вивчає повідомлення про рідкісні випадки виникнення тромбів після використання вакцини проти COVID-19 Johnson & Johnson.

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Що відомо про побічну дію вакцини Johnson & Johnson

Нині відомо про чотири серйозні випадки згустків крові з низьким рівнем тромбоцитів. Один з таких випадків призвів до смерті.

Але EMA наголосила, що "зараз ще не зрозуміло, чи існує причинно-наслідковий зв'язок" між вакцинами та випадками, про які повідомляється.

Що відомо про вакцину Johnson & Johnson

Її схвалили в США та Європейському Союзі та ВООЗ.

Для вакцинації однієї людини потрібна лише одна доза цього препарату.

Також перевага цієї вакцини — можливість зберігати у звичайному холодильнику.

Ефективність вакцини Johnson & Johnson, за останніми даними, становить 80%.

У США тимчасово закрили два центру вакцинації проти коронавірусу Johnson & Johnson – в Північній Кароліні та Колорадо. Після введення вакцини у деяких пацієнтів спостерігалися несприятливі наслідки.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу