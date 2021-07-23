Регулятор ЄС схвалив вакцину Moderna для дітей

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) 23 липня рекомендувало дозволити вакцину Moderna від COVID-19 для дітей у віці від 12 до 17 років. Це вперше, коли препарат дозволили використовувати на людях молодше 18 років.

До нині вакцина, вироблена компаніями Pfizer-BioNTech, була єдиним варіантом для дітей. Раніше цей препарат схвалили для вікової категорії від 12 до 17 років у Північній Америці та Європі.

До теми Moderna в Україні: ефективність препарату, побічні ефекти та кого вакцинуватимуть

Але нині, 23 липня, регулюючий орган ЄС дозволив вакцинувати дітей і препаратом Moderna. В EMA заявили, що дослідження показали, що вакцина Moderna викликає у дітей таку ж імунну відповідь антитіл, як і в дорослих.

Нині Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) теж розглядає можливість застосування вакцини Moderna на цій же віковій групі.

Що відомо про результати дослідження вакцини Moderna на дітях:

У дослідженні взяли участь більше ніж 3700 дітей у віці від 12 до 17 років.

Вакцина викликала ті ж ознаки імунного захисту, як і у дорослих. Серед вакцинованої групи не захворіла жодна дитина, а серед групи, яким вводили плацебо виявили 4 інфікованих.

Найчастішими побічними ефектами у дітей були: біль у руці, головний біль та втома. Тобто переважно фіксували такі ж побічні ефекти, як і в дорослих.

Попри це, регулюючі органи США і Європи попереджають, що вакцини Moderna і Pfizer можуть викликати вкрай рідкісну реакцію у підлітків і молодих людей – біль в грудях і запалення серця.

Нині у дослідженнях беруть участь навіть немовлята

Тим часом Pfizer та Moderna вже розпочали дослідження ефективності вакцин на дітях у віці від 11 місяців до 6 років. Перші результати від дітей молодшого шкільного віку очікують отримати у вересні.