Регулятор ЄС визнав ефективність і безпечність вакцини AstraZeneca

Джерело:The Washington Post
Європейське агентство лікарських засобів визнало вакцину AstraZeneca безпечною та ефективною. Про це заявила під час пресконференції виконавча директорка EMA Емер Кук.
Спеціалісти EMA не виявили зв'язку між тромбоемболічними ускладненнями у щеплених і вакциною проти коронавірусу компанії AstraZeneca.
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Регулятор продовжить вивчати можливий зв'язок рідкісних випадків тромбозу з препаратом.
Європейське агентство лікарських засобів наголосила, що щеплення препаратом AstraZenecа не пов'язане зі збільшенням загального ризику згортання крові. Однак в EMA ще не можуть остаточно виключити зв'язок між вакциною та рідкісними випадками згортання крові.
Дивіться відео з прессконференції:
До слова, в Україні вже вакцинували від коронавірусу препаратом AstraZenecа (торгова назва – CoviShield) 81 755 людей. За минулу добу, 17 березня, було вакциновано першою дозою 9 832 людини.
Вакцину спільно розробили Оксфордський університет і британсько-шведська компанія AstraZeneca. У різних документах її можна знайти під назвами ChAdOx1 nCoV-19 або AZD1222.
Вакцину від AstraZeneca вводять в два прийоми. Інтервал між двома дозами повинен бути від чотирьох до 12 тижнів.
Препарат є "векторною" вакциною. Для створення вакцини використовували генетично модифікований (ослаблений) аденовірус, який викликає звичайну застуду у шимпанзе. У нього вставили фрагмент генетичного коду нової коронавірусної інфекції. Після щеплення виробляється шиповидний білок, наявний на поверхні коронавірусу, що змушує імунну систему атакувати "ковід".