EMA оцінило ефективність вакцини проти коронавірусу для дітей у віці від 5 до 11 років. У дослідженні, яке оцінювало відомство, взяли участь понад 2 тисячі дітей.
До теми Канада почала COVID-вакцинацію дітей у віці від 5 до 11 років
У повідомленні йдеться, що вакцина від компаній Pfizer та BioNTech на 90% ефективна у запобіганні симптоматичного COVID-19 у дітей з цієї вікової групи.
Препарат вводиться двічі з інтервалом у 3 тижні.
Побічні ефекти
Найчастішими побічними ефектами у дітей були: біль у місці ін'єкції, головний біль, м'язові болі, слабкість та озноб.
Вакцинація дошкільнят та школярів у світі
Через стрімке зростання захворюваності Австрія не дочекалася схвалення EMA. Так, у Відні вже розпочали вакцинацію вікової групи від 5 до 11 років.
Але перш аби маленьких дітей щепили по всій території ЄС, рішення EMA повинно отримати схвалення виконавчої влади ЄС та Європейської комісії.
Тим часом маленьких дітей у віці від 5 до 11 років вже вакцинують у:
- США,
- Канаді
- Ізраїлі.
Мовиться лише про Pfizer. Деякі країни, такі як Куба чи Китай, імунізують маленьких дітей препаратами місцевого виробництва.