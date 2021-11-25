EMA оцінило ефективність вакцини проти коронавірусу для дітей у віці від 5 до 11 років. У дослідженні, яке оцінювало відомство, взяли участь понад 2 тисячі дітей.

До теми Канада почала COVID-вакцинацію дітей у віці від 5 до 11 років

У повідомленні йдеться, що вакцина від компаній Pfizer та BioNTech на 90% ефективна у запобіганні симптоматичного COVID-19 у дітей з цієї вікової групи.

Препарат вводиться двічі з інтервалом у 3 тижні.

Побічні ефекти

Найчастішими побічними ефектами у дітей були: біль у місці ін'єкції, головний біль, м'язові болі, слабкість та озноб.

Вакцинація дошкільнят та школярів у світі

Через стрімке зростання захворюваності Австрія не дочекалася схвалення EMA. Так, у Відні вже розпочали вакцинацію вікової групи від 5 до 11 років.

Але перш аби маленьких дітей щепили по всій території ЄС, рішення EMA повинно отримати схвалення виконавчої влади ЄС та Європейської комісії.

Тим часом маленьких дітей у віці від 5 до 11 років вже вакцинують у:

США,

Канаді

Ізраїлі.

Мовиться лише про Pfizer. Деякі країни, такі як Куба чи Китай, імунізують маленьких дітей препаратами місцевого виробництва.