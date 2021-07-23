Як відбувалося дослідження

У новому дослідженні брали участь 21 доброволець з болем в попереку і 20 добровольців без нього. Вік учасників варіювався від 31 року до 37 років.

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Кожен з них мав 100 разів підняти коробку – спочатку порожню, а потім навантажену (вага становила 10% від маси тіла учасника). У цей час вчені проводили детальне вивчення їх рухів.



Як підіймати вантажі / Фото: PLoS ONE

Як правильно підіймати вантажі

У дослідженні брали участь люди, які займалися фізичною працею протягом не менше п'яти років, підйом вантажів був частиною їхньої професійної діяльності. Вчені виявили, що ті з них, хто страждав від болю в попереку, частіше дотримувалися звичайних рекомендацій.

Вони намагалися тримати спину рівно, як можна менше нахилятися, присідати, перекладати навантаження на ноги. Люди, у яких болю не було, частіше не слідували рекомендаціям: більше нахилялися, згинали спину, їхні коліна були більш випрямленими.

Вчені відзначили, що під кінець експерименту учасники виконували завдання майже однаково. Однак люди з болем в попереку продовжували робити це повільніше і більше працювали ногами.

Автори дослідження вказують, що отримані ними дані не відповідають тому, що очікували побачити, виходячи з сучасних уявлень про правильну техніку підіймання.