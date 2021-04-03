Рекордні 20 тисяч інфікованих коронавірусом за добу, серед них 809 дітей

Джерело:фейсбук Максима Степанова
За минулу добу в Україні захворіли на коронавірус 20 341 людина, серед них – 809 дітей та 473 медпрацівники. Померли від ускладнень хвороби 396 пацієнтів.
За останню добу найбільше інфікованих зареєстрували у м. Київ (2 053), Львівській (1 538), Одеській (1 521), Харківській (1 470) та Дніпропетровській (1 433) областях.
Госпіталізації потребували 5 186 хворих з підтвердженим COVID-19 чи підозрою на недугу. Водночас одужали від коронавірусу від учора 9 166 людей.
Варто знати Коронавірус у дітей: перебіг хвороби та ризики ускладнень
Лабораторії МОЗ здійснили 128 492 тестувань за добу: методом ПЛР – 58 951, методом ІФА – 23 084, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 46 457. Загалом в країні провели 8 297 800 ПЛР-тестувань.За весь час пандемії в Україні:
За добу 18 814 людей щеплено проти COVID-19.
286 647 людей вакциновано від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 286 645 осіб, завершили вакцинацію, тобто отримали 2 дози – 2 людини.
Щеплення проводили 162 мобільними бригадами з імунізації та 769 пунктами щеплення. Станом на 2 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 399 032 людини.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Ризик смерті від коронавірусу / Джерело: European Journal of Epidemiology / Інфографіка 24 каналу