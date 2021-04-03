Рекордні 20 тисяч інфікованих коронавірусом за добу, серед них 809 дітей

За минулу добу в Україні захворіли на коронавірус 20 341 людина, серед них – 809 дітей та 473 медпрацівники. Померли від ускладнень хвороби 396 пацієнтів.

Ситуація з COVID-19 складна

За останню добу найбільше інфікованих зареєстрували у м. Київ (2 053), Львівській (1 538), Одеській (1 521), Харківській (1 470) та Дніпропетровській (1 433) областях.

Госпіталізації потребували 5 186 хворих з підтвердженим COVID-19 чи підозрою на недугу. Водночас одужали від коронавірусу від учора 9 166 людей.

​Варто знати Коронавірус у дітей: перебіг хвороби та ризики ускладнень

Лабораторії МОЗ здійснили 128 492 тестувань за добу: методом ПЛР – 58 951, методом ІФА – 23 084, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 46 457. Загалом в країні провели 8 297 800 ПЛР-тестувань.

захворіли – 1 731 971 людина;

одужали – 1 342 536 хворих;

померли від ускладнень – 34 075 пацієнтів

Темпи вакцинації

За добу 18 814 людей щеплено проти COVID-19.

286 647 людей вакциновано від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 286 645 осіб, завершили вакцинацію, тобто отримали 2 дози – 2 людини.

Щеплення проводили 162 мобільними бригадами з імунізації та 769 пунктами щеплення. Станом на 2 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 399 032 людини.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :

м. Київ – 2 053 випадки/ 2 060 щеплень;

Вінницька область – 612 випадків/ 840 щеплень;

Волинська область – 445 випадків/ 350 щеплень;

Дніпропетровська область – 1 433 випадки/ 1 320 щеплень;

Донецька область – 749 випадків/ 570 щеплень;

Житомирська область – 642 випадки/ 810 щеплень;

Закарпатська – 393 випадки/ 440 щеплень;

Запорізька область – 754 випадки/ 930 щеплень;

Івано-Франківська область – 332 випадки/ 684 щеплення;

Київська область – 1 366 випадків/ 270 щеплень;

Кіровоградська область – 144 випадки/ 480 щеплень;

Луганська область – 230 випадків/ 390 щеплень;

Львівська область – 1 538 випадків/ 1 160 щеплень;

Миколаївська область – 471 випадок/ 480 щеплень;

Одеська область – 1 521 випадок/ 830 щеплень;

Полтавська область – 774 випадки/ 860 щеплень;

Рівненська область – 690 випадків/ 540 щеплень;

Сумська область – 825 випадків/ 570 щеплень;

Тернопільська область – 673 випадки/ 420 щеплень;

Харківська область – 1 470 випадків/ 1 930 щеплень;

Херсонська область – 274 випадки/ 50 щеплень;

Хмельницька область – 1 144 випадки/ 680 щеплень;

Черкаська область – 743 випадки/ 1380 щеплень;

Чернівецька область – 360 випадків/ 390 щеплень;

Чернігівська область – 705 випадків/ 380 щеплень.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Ризик смерті від коронавірусу / Джерело: European Journal of Epidemiology / Інфографіка 24 каналу