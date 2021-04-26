До цього рекордна кількість смертей за добу там була 18 квітня, коли померли 35 пацієнтів лікарень. Після Харківщини в рейтингу кількості летальних випадків ідуть Дніпропетровщина – 34, Запоріжжя – 24, Львівщина – 13, місто Київ – 21.

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Більше про коронавірус на Харківщині

  • Попри збільшення смертності, в області почала зменшуватись кількість інфікувань коронавірусом.
  • За добу 25 квітня там зафіксували тільки 313 нових випадки (останнім часом виявляли приблизно по тисячі заражень коронавірусом у день).
  • Загалом в області захворіли 132 504 особи.
  • З них вже 103 453 людини видужали.
  • Наразі під наглядом лікарів перебувають 26 436 пацієнтів із COVID-19.