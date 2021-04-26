Новий рекорд смертності зафіксували на Харківщині: яка ситуація в регіоні

У Харківській області від початку пандемії зареєстрували 2 615 смертей від коронавірусу. За 25 квітня їх було 36 , що є рекордом кількості за добу. Область у цей день посіла перше місце за рівнем смертності від COVID-19 в Україні.
До цього рекордна кількість смертей за добу там була 18 квітня, коли померли 35 пацієнтів лікарень. Після Харківщини в рейтингу кількості летальних випадків ідуть Дніпропетровщина – 34, Запоріжжя – 24, Львівщина – 13, місто Київ – 21.
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- Попри збільшення смертності, в області почала зменшуватись кількість інфікувань коронавірусом.
- За добу 25 квітня там зафіксували тільки 313 нових випадки (останнім часом виявляли приблизно по тисячі заражень коронавірусом у день).
- Загалом в області захворіли 132 504 особи.
- З них вже 103 453 людини видужали.
- Наразі під наглядом лікарів перебувають 26 436 пацієнтів із COVID-19.
Карта інфікувань COVID-19 на Харківщині за 25 квітня / Фото Харківського обласного лабораторного центру МОЗ
Правила карантину в різних зонах / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу