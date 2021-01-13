За 12 січня у світі від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 15 711 хворих. Це найвищий показник під час пандемії. Найбільше летальних випадків у США. Загалом у 219 країнах коронавірусом інфікувались більше ніж 92 мільйони людей.

Більше ніж тисяча померлих від COVID-19 у Британії та Бразилії

У Сполучених Штатах COVID-19 12 січня забрав 4 259 життів. Про це свідчать дані сайту Worldometers.

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Більше ніж тисяча летальних випадків у Великій Британії (1243), Бразилії (1109) та Німеччині (1106).

У США – найбільше хворих за добу у світі

Продовжують лідирувати у невтішному рейтингу із загальної кількості хворих та й нових випадків США. Тут лише за одну добу – 12 січня діагноз коронавірус поставили більше ніж 222 тисячам людей. В інших країнах – показники менші, проте теж вражають. У Бразилії – майже 62 тисячі випадків, Британії – більше ніж 45 тисяч.

Кількість нових та летальних випадків коронавірусу / Зображення Worldometers

П'ятірка країн з найбільшою інфікованістю:

США – понад 23 мільйони 368 тисяч випадків;

Індія – 10 мільйонів 495 тисяч;

Бразилія – 8 мільйонів 195 тисяч;

Росія – 3 мільйони 448 тисяч;

Велика Британія – 3 мільйони 164 тисячі.

Зверніть увагу! Україна за кількістю хворих – 1 мільйон 124 тисячі – на 17 місці у світу.