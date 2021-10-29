Рекорд захворюваності в Україні, діти повинні носити маски: новини про коронавірус 29 жовтня

В Україні виявили рекордну кількість хворих на коронавірус. В Україні діти повинні носити маски в громадських місцях: зі скількох років. Знайшли групу людей, в якої не виробляються антитіла після вакцинації проти коронавірусу. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 29 жовтня

Новини про коронавірус в Україні 29 жовтня

Новий максимум: майже 27 тисяч COVID-хворих лише за добу

Джерело: МОЗ

Впродовж останньої доби в Україні підтвердили 26 870 випадків захворювання на коронавірус. Це новий рекордний показник за увесь час. До лікарень госпіталізували 5 463 людини. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 648 пацієнтів. Водночас 9 784 хворих одужали.

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Темпи тестування населення

Впродовж 29 жовтня в Україні провели 142 277 тести на коронавірус різними методами, зокрема:

методом ПЛР – 74 027,

методом ІФА – 20 592,

досліджень експрес-тестами на антиген – 47 658.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 1616 випадків;

Вінницька область – 588 випадків;

Волинська область – 601 випадок;

Дніпропетровська область – 2164 випадки;

Донецька область – 1149 випадків;

Житомирська область – 1266 випадків;

Закарпатська область – 338 випадків;

Запорізька область – 1298 випадків;

Івано-Франківська область – 781 випадок;

Київська область – 988 випадків;

Кіровоградська область – 193 випадки;

Луганська область – 522 випадки;

Львівська область – 1702 випадки;

Миколаївська область – 696 випадків;

Одеська область – 2156 випадків;

Полтавська область – 1073 випадки;

Рівненська область – 1199 випадків;

Сумська область – 1235 випадків;

Тернопільська область – 711 випадків;

Харківська область – 1497 випадків;

Херсонська область – 1227 випадків;

Хмельницька область – 1282 випадки;

Черкаська область – 793 випадки;

Чернівецька область – 682 випадки;

Чернігівська область – 1113 випадків.

Від початку пандемії в Україні офіційно повідомили про 2 878 674 випадки інфікування коронавірусом.Станом на 29 жовтня одужало 2 421 495 людей. Пішли з життя внаслідок коронавірусної хвороби 66 852 мешканці країни.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал

Майже 10 мільйонів щеплених українців: новий рекорд з вакцинації

Джерело: МОЗ

За добу 28 жовтня в Україні вакцинували проти COVID-19 289 241 людину. З них – одну дозу отримали 214 103 людини, повністю імунізовані – 75 138 людей. Від початку вакцинальної кампанії щепили 9 790 280 людей, з них: отримали одну дозу – 9 790 278 людей; повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 292 521 людини (із них двоє отримали одну дозу за кордоном). Загалом в країні провели 17 082 799 щеплень.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Ми запізнилися, – епідеміологиня прогнозувала, коли ситуація з коронавірусом стане ще гіршою

Джерело: ТСН

Ситуація з коронавірусом в Україні в цілому і в Києві буде найважчою у листопаді – грудні 2021 року. Про це розповіла епідеміологиня Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Катерина Сояк.

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Чи вистачатиме кисню: Данілов повідомив, що один з заводів відновив роботу

Джерело: "Право на владу" на "1+1"

В Україні вже відновив роботу один із заводів для виробництва кисню. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, підприємства не працювали певний час, бо в них проводилась профілактика.

В Україні діти повинні носити маски в громадських місцях: зі скількох років

Джерело: "Гордон"

В Україні карантинні правила поширюються і на дітей та підлітків. У МОЗ підтвердили, що маски у громадських місцях потрібно носити тим, хто досягнув 12-річного віку.

Майже на 50% більше: скільки людей за тиждень записалися на щеплення у Києві

Джерело: 24 канал

Вакцинальна кампанія в Україні набирає обертів, останнім часом фіксують рекордну кількість щеплень. Лише за 21 – 28 жовтня кількість записів на вакцинацію в Києві зросла на 47% в порівнянні з попереднім тижнем.

Найближчі 3 тижні будуть критичними, потім – спад, – Кузін про ситуацію з COVID-19

Джерело: "Гордон"

Головний санітарний лікар країни Ігор Кузін заявив, що очікувати погіршення варто ще щонайменше 3 тижні. Втім, згодом очікується спад нових хворих.

Новини про коронавірус у світі 29 жовтня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 29 жовтня у світі виявили понад 245 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 4,9 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих вірусом SARS-CoV-2 виявили у США – більш ніж 45 мільйонів. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених закривають: Велика Британія, Росія, Туреччина та Індія. Шосту сходинку посіла Україна.

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Дослідження коронавірусу

Вагітні з COVID-19 передають більше антитіл дівчаткам, ніж хлопчикам

Джерело: Science

Одна з найголовніших загадок COVID-19 – це підвищений ризик ускладнень та смертності у чоловіків. Вчені виявили, що вразливість до вірусу характерна для чоловічої статі навіть під час внутрішньоутробного розвитку.

Знайшли групу людей, в якої не виробляються антитіла після вакцинації проти коронавірусу

Джерело: Nature

Пацієнти з онкогематологічними захворюваннями є в особливій групі ризику COVID-19: ймовірність смерті у них майже на третину вища в порівнянні з людьми з іншими видами раку. Люди з деякими видами лейкемії не можуть вилікуватися від коронавірусу місяцями, оскільки їхня імунна відповідь дуже ослаблена.