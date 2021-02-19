На Заході України зафіксували спалах коронавірусу. Найгірша ситуація в Івано-Франківську від початку пандемії. Понад тиждень там фіксують рекорду кількість нових випадків COVID-19.

Кількість госпіталізованих у Івано-Франківську за тиждень сягнула 1430 осіб. Про це розповів керівник департаменту охорони здоров'я у Івано-Франківській області Володимир Дьюмбак.

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Ситуація в Івано-Франківську

Він зазначив, що за лютий 2021 року реєстрували в 4 рази більше хворих щоденно, ніж у попередні місяці. Щодня бригадами скеровується на стаціонарне лікування від 80 до 120 пацієнтів. Завантаженість лікарень зросла з 33% до 77%.

Нові правила госпіталізації

Відтак, в області запроваджують "нові маршрути" для пацієнтів. Тепер екстрена допомога везтиме їх не до найближчої лікарні, а туди, де зможуть врятувати життя. Для цього розгорнули перший мобільний шпиталь для хворих на коронавірус.

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Також розгортають додаткові місця у районних лікарнях. До кінця тижня мають відкрити 600. Допомогти вже зголосилися у Львові – там нададуть 200 ліжок для хворих франківчан.

Допомога від Львова

За словами мера Львова Андрія Садового, госпіталь у Винниках, що біля Львова, вже прийняв перших хворих.

100 хворих готові прийняти наші комунальні лікарні, ще 10 хворих готові приймати обласні лікарні. В принципі, скільки треба, стільки й приймемо в межах тої квоти,

– наголосив мер.

Чи бракує медиків

Терапевти за день приймають до 40 пацієнтів, більшість із них – із коронавірусом, а також консультують пацієнтів телефоном цілодобово.

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Надаючи допомогу пацієнтам, хворіють і самі лікарі. Відтак ті, хто залишається на зміні працюють за себе і за тих колег, які стають їхніми пацієнтами. Медики розповідають, що ресурс вже виснажується, попри трьохступеневу замінність лікарів.

Карантин на Прикарпатті

З понеділка, 22 лютого, на Прикарпатті впроваджують жорсткий карантин. Область переходить у режим червоної зони, зокрема діятимуть певні карантинні обмеження.

Усі заклади харчування працюватимуть лише на виніс.

Закриють кінотеатри, театри та нічні клуби.

Під забороною усі масові заходи.

Натомість початкову школу та дитсадки поки не закриватимуть. Посилений карантин в області триватиме щонайменше до 28 лютого.



Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу