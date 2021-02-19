Рекорди у Франківську: область не справляється з COVID-19 самостійно

Джерело:24 канал
На Заході України зафіксували спалах коронавірусу. Найгірша ситуація в Івано-Франківську від початку пандемії. Понад тиждень там фіксують рекорду кількість нових випадків COVID-19.
Кількість госпіталізованих у Івано-Франківську за тиждень сягнула 1430 осіб. Про це розповів керівник департаменту охорони здоров'я у Івано-Франківській області Володимир Дьюмбак.
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Він зазначив, що за лютий 2021 року реєстрували в 4 рази більше хворих щоденно, ніж у попередні місяці. Щодня бригадами скеровується на стаціонарне лікування від 80 до 120 пацієнтів. Завантаженість лікарень зросла з 33% до 77%.
Відтак, в області запроваджують "нові маршрути" для пацієнтів. Тепер екстрена допомога везтиме їх не до найближчої лікарні, а туди, де зможуть врятувати життя. Для цього розгорнули перший мобільний шпиталь для хворих на коронавірус.
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Також розгортають додаткові місця у районних лікарнях. До кінця тижня мають відкрити 600. Допомогти вже зголосилися у Львові – там нададуть 200 ліжок для хворих франківчан.
За словами мера Львова Андрія Садового, госпіталь у Винниках, що біля Львова, вже прийняв перших хворих.
100 хворих готові прийняти наші комунальні лікарні, ще 10 хворих готові приймати обласні лікарні. В принципі, скільки треба, стільки й приймемо в межах тої квоти,
– наголосив мер.
Терапевти за день приймають до 40 пацієнтів, більшість із них – із коронавірусом, а також консультують пацієнтів телефоном цілодобово.
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Надаючи допомогу пацієнтам, хворіють і самі лікарі. Відтак ті, хто залишається на зміні працюють за себе і за тих колег, які стають їхніми пацієнтами. Медики розповідають, що ресурс вже виснажується, попри трьохступеневу замінність лікарів.
З понеділка, 22 лютого, на Прикарпатті впроваджують жорсткий карантин. Область переходить у режим червоної зони, зокрема діятимуть певні карантинні обмеження.
Натомість початкову школу та дитсадки поки не закриватимуть. Посилений карантин в області триватиме щонайменше до 28 лютого.
Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу