Рекордна кількість людей вакцинувалась проти COVID-19 в Україні за останню добу
Хоч і повільно, але темпи вакцинації в Україні поступово зростають. За минулу добу від коронавірусу імунізували 2 913 людей, що є рекордною кількістю від початку кампанії вакцинації в країні.
Джерело:телеграм-канал "Коронавірус_інфо"
Впродовж 4 березня в Україні щепили на 233 людини вище, ніж днем раніше. Загалом від початку кампанії вакцинації в країні першу дозу препарату отримала 12 481 людина.
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Щеплення в регіонах за останню добу:
- Вінницька область – 210 щеплень;
- Волинська область – 60 щеплень;
- Дніпропетровська область – 280 щеплень;
- Донецька область – 270 щеплень;
- Житомирська область – 70 щеплень;
- Закарпатська область – 80 щеплень;
- Запорізька область – 50 щеплень;
- Івано-Франківська область – 99 щеплень;
- Київська область – 160 щеплень;
- Кіровоградська область – 90 щеплень;
- Луганська область – 147 щеплень;
- Львівська область – 80 щеплень;
- Київ – 80 щеплень;
- Миколаївська область – 210 щеплень;
- Одеська область – 140 щеплень;
- Полтавська область – 70 щеплень;
- Рівненська область – 70 щеплень;
- Сумська область – 70 щеплень;
- Тернопільська область – 230 щеплень;
- Харківська область – 100 щеплень;
- Херсонська область – 70 щеплень;
- Хмельницька область – 110 щеплень;
- Чернівецька область – 70 щеплень;
- Чернігівська область – 17 щеплень;
- Черкаська область – 80 щеплень.
Регіони-лідери: де найшвидші темпи вакцинації
За добу найбільше людей вакцинували у Дніпропетровській області (280 щеплень).
Натомість за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Дніпропетровській та Донецькій областях – по 1 110 щеплень. А найменше людей щепилося у Закарпатській області. Попри зростання захворюваності в цьому регіоні, на вакцинацію там зголосилося всього 244.
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