Рекордна кількість людей вакцинувалась проти COVID-19 в Україні за останню добу

5 березня 2021 , 13:10
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Джерело:

телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

Хоч і повільно, але темпи вакцинації в Україні поступово зростають. За минулу добу від коронавірусу імунізували 2 913 людей, що є рекордною кількістю від початку кампанії вакцинації в країні.

Впродовж 4 березня в Україні щепили на 233 людини вище, ніж днем раніше. Загалом від початку кампанії вакцинації в країні першу дозу препарату отримала 12 481 людина.

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Щеплення в регіонах за останню добу:

  • Вінницька область – 210 щеплень;
  • Волинська область – 60 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 280 щеплень;
  • Донецька область – 270 щеплень;
  • Житомирська область – 70 щеплень;
  • Закарпатська область – 80 щеплень;
  • Запорізька область – 50 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 99 щеплень;
  • Київська область – 160 щеплень;
  • Кіровоградська область – 90 щеплень;
  • Луганська область – 147 щеплень;
  • Львівська область – 80 щеплень;
  • Київ – 80 щеплень;
  • Миколаївська область – 210 щеплень;
  • Одеська область – 140 щеплень;
  • Полтавська область – 70 щеплень;
  • Рівненська область – 70 щеплень;
  • Сумська область – 70 щеплень;
  • Тернопільська область – 230 щеплень;
  • Харківська область – 100 щеплень;
  • Херсонська область – 70 щеплень;
  • Хмельницька область – 110 щеплень;
  • Чернівецька область – 70 щеплень;
  • Чернігівська область – 17 щеплень;
  • Черкаська область – 80 щеплень.

Регіони-лідери: де найшвидші темпи вакцинації

За добу найбільше людей вакцинували у Дніпропетровській області (280 щеплень).

Натомість за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Дніпропетровській та Донецькій областях – по 1 110 щеплень. А найменше людей щепилося у Закарпатській області. Попри зростання захворюваності в цьому регіоні, на вакцинацію там зголосилося всього 244.