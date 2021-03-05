Рекордна кількість людей вакцинувалась проти COVID-19 в Україні за останню добу

Хоч і повільно, але темпи вакцинації в Україні поступово зростають. За минулу добу від коронавірусу імунізували 2 913 людей, що є рекордною кількістю від початку кампанії вакцинації в країні.

Впродовж 4 березня в Україні щепили на 233 людини вище, ніж днем раніше. Загалом від початку кампанії вакцинації в країні першу дозу препарату отримала 12 481 людина.

До теми Щоб підвищити довіру: українські зірки та лікарі вакцинувалися у прямому ефірі

Щеплення в регіонах за останню добу:

Вінницька область – 210 щеплень;

Волинська область – 60 щеплень;

Дніпропетровська область – 280 щеплень;

Донецька область – 270 щеплень;

Житомирська область – 70 щеплень;

Закарпатська область – 80 щеплень;

Запорізька область – 50 щеплень;

Івано-Франківська область – 99 щеплень;

Київська область – 160 щеплень;

Кіровоградська область – 90 щеплень;

Луганська область – 147 щеплень;

Львівська область – 80 щеплень;

Київ – 80 щеплень;

Миколаївська область – 210 щеплень;

Одеська область – 140 щеплень;

Полтавська область – 70 щеплень;

Рівненська область – 70 щеплень;

Сумська область – 70 щеплень;

Тернопільська область – 230 щеплень;

Харківська область – 100 щеплень;

Херсонська область – 70 щеплень;

Хмельницька область – 110 щеплень;

Чернівецька область – 70 щеплень;

Чернігівська область – 17 щеплень;

Черкаська область – 80 щеплень.

Регіони-лідери: де найшвидші темпи вакцинації

За добу найбільше людей вакцинували у Дніпропетровській області (280 щеплень).

Натомість за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Дніпропетровській та Донецькій областях – по 1 110 щеплень. А найменше людей щепилося у Закарпатській області. Попри зростання захворюваності в цьому регіоні, на вакцинацію там зголосилося всього 244.