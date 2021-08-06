Зокрема, першу дозу отримали 98 447 людей, повністю імунізовані – 68 936 людей.

Актуально COVID-19 в Україні: понад тисяча інфікованих, 16 померли

Вакцинацію проводили:

  • 894 мобільні бригади,
  • 2 709 пунктів щеплення,
  • 301 центр вакцинації.

Чому варто вакцинуватись проти COVID-19

До слова, в Україні фіксують зростання рівня вакцинації – так, за минулий тиждень відбулося на 15% більше щеплень, ніж попереднього. В середньому це 117 тисяч щеплень.

Втім показники все ще дуже низькі у порівнянні з Європою. Там одну дозу вакцини отримали вже 50% населення, водночас в Україні – лише 9,5%.