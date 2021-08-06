Рекордна кількість: в Україні за добу вакцинували майже 170 тисяч людей
Джерело:МОЗ
Від учора в Україні вакцинували проти коронавірусу рекордну кількість людей. Щеплення отримали 167 383 людини.
Зокрема, першу дозу отримали 98 447 людей, повністю імунізовані – 68 936 людей.
Актуально COVID-19 в Україні: понад тисяча інфікованих, 16 померли
Вакцинацію проводили:
- 894 мобільні бригади,
- 2 709 пунктів щеплення,
- 301 центр вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено проти коронавірусу 3 953 542 людини, з них отримали одну дозу – 3 953 540 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 284 166 людей.
Загалом проведено 6 237 706 щеплень.
Чому варто вакцинуватись проти COVID-19
- За червень-липень в Україні померли 2 256 хворих на коронавірус. Усі вони були нещеплені (лише 1 людина мала щеплення першою дозою).
- Вакцинація наразі є важливою та потрібною, адже у частині областей України зростає рівень госпіталізації хворих на коронавірус.
- В уряді повідомили, що ймовірно доведеться запроваджувати обмеження для невакцинованих громадян. Зокрема, це стосуватиметься шкіл.
До слова, в Україні фіксують зростання рівня вакцинації – так, за минулий тиждень відбулося на 15% більше щеплень, ніж попереднього. В середньому це 117 тисяч щеплень.
Втім показники все ще дуже низькі у порівнянні з Європою. Там одну дозу вакцини отримали вже 50% населення, водночас в Україні – лише 9,5%.