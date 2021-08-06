Рекордна кількість: в Україні за добу вакцинували майже 170 тисяч людей

Від учора в Україні вакцинували проти коронавірусу рекордну кількість людей. Щеплення отримали 167 383 людини.

Зокрема, першу дозу отримали 98 447 людей, повністю імунізовані – 68 936 людей.

Актуально COVID-19 в Україні: понад тисяча інфікованих, 16 померли

Вакцинацію проводили:

894 мобільні бригади,

2 709 пунктів щеплення,

301 центр вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено проти коронавірусу 3 953 542 людини, з них отримали одну дозу – 3 953 540 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 284 166 людей.

Загалом проведено 6 237 706 щеплень.

Чому варто вакцинуватись проти COVID-19

За червень-липень в Україні померли 2 256 хворих на коронавірус. Усі вони були нещеплені (лише 1 людина мала щеплення першою дозою).

Вакцинація наразі є важливою та потрібною, адже у частині областей України зростає рівень госпіталізації хворих на коронавірус.

В уряді повідомили, що ймовірно доведеться запроваджувати обмеження для невакцинованих громадян. Зокрема, це стосуватиметься шкіл.

До слова, в Україні фіксують зростання рівня вакцинації – так, за минулий тиждень відбулося на 15% більше щеплень, ніж попереднього. В середньому це 117 тисяч щеплень.

Втім показники все ще дуже низькі у порівнянні з Європою. Там одну дозу вакцини отримали вже 50% населення, водночас в Україні – лише 9,5%.