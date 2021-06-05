Першу дозу вакцини отримали 53 710 людей. Натомість другу дозу вакцини, тобто останню ін'єкцію для імунізації, за добу зробили 3 730 мешканцям України.
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Щеплення проводилось 502 мобільними бригадами й в 514 пунктах щеплення. Впродовж вчорашнього дня в країні використали такі вакцини:
- Covishield (AstraZeneca) – 660,
- Coronavac – 21 687,
- Cominarity (Pfizer-Biontech) – 34 927,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 166.
Скільки українців вакцинувались від коронавірусу загалом
Від початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу вакцинували 1 177 373 людини. 1 177 371 з них отримали першу дозу вакцини. Натомість повністю завершили вакцинацію, тобто отримали 2 дози препарату, 145 792 людини.
Загалом в країні провели 1 323 163 щеплення. Зауважимо, що вакцинація від коронавірусу в Україні стартанула 24 лютого 2021 року.
Чи вакцинували українців
- Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 487 068,
- Щеплено вакциною Coronavac – 192 018,
- Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 145 934,
- Щеплено вакциною AstraZeneca – 351 963,
- Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.
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