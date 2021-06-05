Першу дозу вакцини отримали 53 710 людей. Натомість другу дозу вакцини, тобто останню ін'єкцію для імунізації, за добу зробили 3 730 мешканцям України.

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Щеплення проводилось 502 мобільними бригадами й в 514 пунктах щеплення. Впродовж вчорашнього дня в країні використали такі вакцини:

Covishield (AstraZeneca) – 660,

Coronavac – 21 687,

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 34 927,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 166.

Скільки українців вакцинувались від коронавірусу загалом

Від початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу вакцинували 1 177 373 людини. 1 177 371 з них отримали першу дозу вакцини. Натомість повністю завершили вакцинацію, тобто отримали 2 дози препарату, 145 792 людини.

Загалом в країні провели 1 323 163 щеплення. Зауважимо, що вакцинація від коронавірусу в Україні стартанула 24 лютого 2021 року.

Станом на 05 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 635 704 людини.

Чи вакцинували українців

Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 487 068,

Щеплено вакциною Coronavac – 192 018,

Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 145 934,

Щеплено вакциною AstraZeneca – 351 963,

Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

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