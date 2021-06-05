Рекордна кількість українців вакцинувалася від коронавірусу за минулу добу

За минулу добу, 4 червня, в Україні проти COVID-19 вакцинували 57 440 людей. Це найбільша кількість щеплених від початку вакцинальної кампанії.

Першу дозу вакцини отримали 53 710 людей. Натомість другу дозу вакцини, тобто останню ін'єкцію для імунізації, за добу зробили 3 730 мешканцям України.

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Щеплення проводилось 502 мобільними бригадами й в 514 пунктах щеплення. Впродовж вчорашнього дня в країні використали такі вакцини:

Covishield (AstraZeneca) – 660,

Coronavac – 21 687,

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 34 927,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 166.

Скільки українців вакцинувались від коронавірусу загалом

Від початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу вакцинували 1 177 373 людини. 1 177 371 з них отримали першу дозу вакцини. Натомість повністю завершили вакцинацію, тобто отримали 2 дози препарату, 145 792 людини.

Загалом в країні провели 1 323 163 щеплення. Зауважимо, що вакцинація від коронавірусу в Україні стартанула 24 лютого 2021 року.

Станом на 05 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 635 704 людини.

Чи вакцинували українців

Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 487 068,

Щеплено вакциною Coronavac – 192 018,

Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 145 934,

Щеплено вакциною AstraZeneca – 351 963,

Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

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