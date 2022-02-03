Рекорд десятиліття

Якщо до 2020 року цей показник не перевищував 9%, то у 2020 він склав 17%, а у 2021 – 19%. Про це свідчить соціологічне опитування, яке провели у Київському міжнародному інституті соціології.

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За останні два роки пандемія COVID-19 суттєво вплинула на життя українців і певною мірою виснажила громадян: у 2020-2021 році відбулося значне зростання кількості тих, хто пережив важку хворобу або смерть близьких, втратив роботу,

– пояснили автори дослідження.

Загалом торік 69% опитаних українців пережили якусь стресову ситуацію – це рекорд за останнє десятиліття.

Зросла також частка тих, хто пережив власну важку хворобу чи операцію.

Увага! Цей показник складає 18% у 2021 році, порівняно з 15% у 2020.

Водночас за останні роки значно менше людей відчували свою безпорадність чи втрачали віру у власні сили, порівняно з 2013 – 2018 роками.

Найчастіше в 2021 році українці переживали:

смерть близьких (19%);

власну важку хворобу чи операцію (18%);

важку хворобу близьких (16%);

втрату роботи, вимушене безробіття (11%);

втрату віри в людей (10%).

Ще 14% опитаних переживали інші стресові ситуації, яких немає у цьому списку.



Стресові ситуації, які переживали українці в 2021 році / Інфографіка КМІС

Чи впливав вік респондентів на рівень стресу

Показники стресу у різних людей відрізнялися в залежності від віку, статі, місця проживання та фінансового становища.

Серед людей віком 50+ більше тих, хто протягом минулого року пережили власну важку хворобу чи операцію (від 21% до 33%), порівняно з людьми до 50 років (8-13%).

Натомість серед старших респондентів традиційно менше частка тих, хто втратив роботу і залишився безробітним.

Водночас втрату віри в людей частіше переживали наймолодші респонденти, ніж найстарші (15% проти 5-7%).

Загалом, українці віком 18 – 39 років переживали менше стресів, ніж люди, старші 70 років (61 – 64% проти 75%).

Гендерне співвідношення

У 2021 році жінки частіше переживали стресові ситуації. Серед чоловіків принаймні одну стресову ситуацію пережили 63% опитаних, а серед жінок – 73%.

Жінки також на 4% частіше переживали важку хворобу близьких, на 7% – смерть близьких, а також на 9% – власну важку хворобу чи операцію.

Крім цього, жінки дещо частіше за чоловіків відчували власну безпорадність – 9% і 6% відповідно.

Залежно від місця проживання

Стреси також частіше траплялись у сільського населення.

Зокрема, серед жителів міст про стреси повідомили 67% опитаних, а серед жителів сіл – 73%.

Причому люди, які живуть у селі, частіше переживали хворобу чи операцію, а також відчували власну безпорадність.

Фінансова захищеність

Соціологи також виявили, що респонденти з високим рівнем фінансового становища мають загалом найменший рівень стресів. Серед них тільки 53% пережили який-небудь стрес.

Водночас серед респондентів із дуже низьким, низьким чи середнім достатком стрес переживали 71 – 78%.

Увага! Лише 29% опитаних не переживали жодної стресової ситуації протягом 2021 року, що значно менше порівняно з 2019 роком до пандемії (49%).