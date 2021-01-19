Вчені пов'язали релігійність з вищим ризиком серцево-судинних хвороб. Все через стрес, який може відчувати людина.

Вчені з Гарвардського, Оксфордського університетів та з Департаменту медицини США дослідили зв'язок між рівнем білка в плазмі й серцево-судинними захворюваннями. А заразом оцінили потенційний вплив релігійності й духовності на ризик виникнення таких хвороб. Дослідження опубліковане у Scientific Reports.

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Рівень концентрації білка в крові є корисним прогностичним біомаркером серцево-судинних захворювань. Тому група людей з високими концентраціями цього білка піддається підвищеній увазі серед медичних працівників.

Попередні дослідження продемонстрували, що психосоціальний стрес є важливим фактором, пов'язаним з ризиком розвитку ССЗ. Тому дослідники вирішили уточнити, які з цих двох факторів можуть спровокувати початок хвороби.

Як проводилось дослідження

Вчені оцінили вплив релігійності на рівні асоціації білків і серцево-судинних захворювань серед мешканців Південної Азії, які проживають у США.

Загалом у дослідження взяло участь всього 100 людей.

50 учасників були з різними серцево-судинними захворюваннями, а ще 50 увійшли до контрольної групи. Вони не мали подібних захворювань, але були такої ж статі й віку.

Дані про людей взяли з окремого медичного дослідження MASALA. Зразки плазми крові аналізували на експресію 1 305 білків.

Вчені виявили, що релігійність людини сильно впливає на концентрацію білка, пов'язаного з розвитком ССЗ. Вчені пояснили, що це може бути через "релігійний" стрес.

До прикладу, деякі духовні люди дуже тривожаться, що Бог їх може покарати за щось або залишити. Тобто релігійна боротьба сама по собі може бути стресом і викликати проблеми з серцево-судинною системою.

Але вчені зауважили, що їхні висновки потребують додаткових і масштабніших досліджень.