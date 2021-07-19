Що відомо про відмову від вакцини
Загалом Іспанія планувала закупівлю 31 мільйону доз вакцини проти коронавірусу виробництва AstraZeneca, але через повідомлення у ЗМІ про побічні ефекти після вакцинації цим препаратом, влада країни вирішила відмовитися від нього.
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Зараз вакцину AstraZeneca в Іспанії використовують для завершення щеплення населення у віці від 60 до 69 років.
Решту доз препарату Іспанія передасть "третім країнам" у рамках глобального механізму COVAX.
Що відомо про ускладнення після вакцини AstraZeneca
- В ЄС, деякі європейські країни почали припиняти використання даної вакцини. Причиною стало утворення тромбів.
- 6 квітня Європейське агентство з лікарських засобів теж заявило про зв'язок між вакциною та випадками тромбозу.
- Консультативний комітет ВООЗ з безпеки вакцин заявив, що зв'язок "можливий, але не підтверджений". Тим паче, що ризик мінімальний.
- Великобританія і Бельгія встановили обмеження за віком на вакцинацію.
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