Що відомо про відмову від вакцини

Загалом Іспанія планувала закупівлю 31 мільйону доз вакцини проти коронавірусу виробництва AstraZeneca, але через повідомлення у ЗМІ про побічні ефекти після вакцинації цим препаратом, влада країни вирішила відмовитися від нього.

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Зараз вакцину AstraZeneca в Іспанії використовують для завершення щеплення населення у віці від 60 до 69 років.

Решту доз препарату Іспанія передасть "третім країнам" у рамках глобального механізму COVAX.

Довідка: в Іспанії майже 4 мільйони людей вакцинували AstraZeneca. Загалом країна отримала 10 мільйонів доз цієї вакцини.

Що відомо про ускладнення після вакцини AstraZeneca

В ЄС, деякі європейські країни почали припиняти використання даної вакцини. Причиною стало утворення тромбів.

6 квітня Європейське агентство з лікарських засобів теж заявило про зв'язок між вакциною та випадками тромбозу.

Консультативний комітет ВООЗ з безпеки вакцин заявив, що зв'язок "можливий, але не підтверджений". Тим паче, що ризик мінімальний.

Великобританія і Бельгія встановили обмеження за віком на вакцинацію.

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