Рештки передадуть третім країнам: Іспанія відмовилася від AstraZeneca

Міністерство охорони здоров'я Іспанії офіційно повідомило, що більше не буде закуповувати вакцину проти коронавірусу компанії AstraZeneca.

Що відомо про відмову від вакцини

Загалом Іспанія планувала закупівлю 31 мільйону доз вакцини проти коронавірусу виробництва AstraZeneca, але через повідомлення у ЗМІ про побічні ефекти після вакцинації цим препаратом, влада країни вирішила відмовитися від нього.

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Зараз вакцину AstraZeneca в Іспанії використовують для завершення щеплення населення у віці від 60 до 69 років.

Решту доз препарату Іспанія передасть "третім країнам" у рамках глобального механізму COVAX.

Що відомо про ускладнення після вакцини AstraZeneca

В ЄС, деякі європейські країни почали припиняти використання даної вакцини. Причиною стало утворення тромбів.

6 квітня Європейське агентство з лікарських засобів теж заявило про зв'язок між вакциною та випадками тромбозу.

Консультативний комітет ВООЗ з безпеки вакцин заявив, що зв'язок "можливий, але не підтверджений". Тим паче, що ризик мінімальний.

Великобританія і Бельгія встановили обмеження за віком на вакцинацію.

в Іспанії майже 4 мільйони людей вакцинували AstraZeneca. Загалом країна отримала 10 мільйонів доз цієї вакцини.

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