Результати вкотре підтвердили вірусну природу хвороби Альцгеймера. Дослідження проводились вченими з Австралії.

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Вони виявили докази того, що бактерії, які живуть у носі, можуть проникати в мозок через нервові закінчення дихальних шляхів, викликаючи каскад характерних для хвороби Альцгеймера подій.

Раніше вчені вже показали, що кілька різних видів бактерій можуть впродовж 24 годин проникати в центральну нервову систему через периферичні нерви, що проходять між носовою порожниною і мозком. Тепер науковці продемонстрували механізм цього процесу.

Результати експерименту

Під час експериментів зі збудником пневмонії бактерією C. Pneumoniae на моделях мишей вчені відстежили шлях інфікування.

Виявилось, що C. Pneumoniae впродовж 72 годин після попадання в носові шляхи інфікує нюховий і трійчастий нерви, потім нюхову цибулину, а далі потрапляє в мозок.

Найважливіше, що після попадання в центральну нервову систему бактерії викликали кілька змін, притаманних хворобі Альцгеймера. До прикладу, вже за кілька днів у мозку почали накопичуватися відкладення білка бета-амілоїду, а за кілька тижнів спостерігалася дисфункція генних шляхів, асоційованих із хворобою.

Результати продемонстрували нові докази на користь того, що хвороба Альцгеймера спершу викликається вірусами та бактеріями.

Наразі найпоширенішим фактором ризику вважається вірус герпесу, проте дисбаланс бактерій у порожнині рота також може бути предиктором захворювання.