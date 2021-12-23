Про це заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адан Гебрейєсус. Річ у тім, що країни знову можуть зіштовхнутись з нерівномірним розподілом препаратів.
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Проблема ревакцинації
Він пояснив, що багатші країни будуть використовувати більше доз вакцини. Натомість бідні держави зіткнуться з їхнім дефіцитом.
Програми ревакцинації, найімовірніше, продовжать пандемію, а не покладуть їй кінець, перенаправивши постачання (вакцин – 24 канал) до країн, у яких частка вакцинованого населення і так вже висока, надаючи вірусу більше можливостей для поширення та мутації,
– заявив Гебрейєсус.
Глава ВООЗ також зазначив, що наразі переважна більшість випадків госпіталізації та смерті від коронавірусу припадає на нещеплених людей, а не на тих, хто вакцинувався двома дозами без бустерів.
"Жодна країна не зможе вибратися з пандемії завдяки бустерам", – сказав він.
Вакцинація у світі
Раніше глава ВООЗ заявив, що пандемія може закінчитися вже у 2021 році лише за умови, що всі країни зможуть вакцинувати 70% населення.
Також глава організації закликав запровадити мораторій на ревакцинацію здорових дорослих людей до кінця року, щоб боротися із нерівним розподілом вакцин.
Серед лідерів за кількістю введених бустерних доз вакцин проти коронавірусу на 100 осіб, зокрема, такі країни:
- Ісландія,
- Чилі,
- Ізраїль,
- Велика Британія,
- Уругвай.
Треті дози в Україні
- Раніше додаткову дозу щеплення у МОЗ рекомендували для людей, які мають важкі супутні захворювання, тим, у кого міг не сформуватися належний імунний захист. Вони можуть зробити третє щеплення через 28 днів після основного курсу щеплень без продовження терміну дії сертифіката.
- До того ж МОЗ оголосило про запровадження в Україні ревакцинальної дози вакцини проти коронавірусу для медичних працівників та співробітників будинків інтернатного типу.
- Віктор Ляшко також неодноразово заявляв, що Україна готова запровадити введення бустерної дози вакцини, як технічно, так і за кількістю вакцин.
- Також у МОЗ припустили, що третє щеплення проти коронавірусу може стати обов'язковим в Україні.
- Нагадаємо, що науковці рекомендують вакцинувати 3 дозою через 9 місяців після завершення основного курсу вакцинації.