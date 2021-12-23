Ревакцинація 3 і 4 дозами погіршить пандемію, а не зупинить її, – ВООЗ

Рішення країн проводити загальну ревакцинацію населення проти коронавірусу (тобто вводити третю, або й четверту дози) може продовжити пандемію, а не наблити її до завершення.

Про це заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адан Гебрейєсус. Річ у тім, що країни знову можуть зіштовхнутись з нерівномірним розподілом препаратів.

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Проблема ревакцинації

Він пояснив, що багатші країни будуть використовувати більше доз вакцини. Натомість бідні держави зіткнуться з їхнім дефіцитом.

Програми ревакцинації, найімовірніше, продовжать пандемію, а не покладуть їй кінець, перенаправивши постачання (вакцин – 24 канал) до країн, у яких частка вакцинованого населення і так вже висока, надаючи вірусу більше можливостей для поширення та мутації,

– заявив Гебрейєсус.

Глава ВООЗ також зазначив, що наразі переважна більшість випадків госпіталізації та смерті від коронавірусу припадає на нещеплених людей, а не на тих, хто вакцинувався двома дозами без бустерів.

"Жодна країна не зможе вибратися з пандемії завдяки бустерам", – сказав він.

Вакцинація у світі

Експерти в галузі глобальної охорони здоров'я також зазначають, що поява нового штаму Омікрону пов'язана з тим, що різні країни світу мають нерівний доступ до вакцин.

Раніше глава ВООЗ заявив, що пандемія може закінчитися вже у 2021 році лише за умови, що всі країни зможуть вакцинувати 70% населення.

Також глава організації закликав запровадити мораторій на ревакцинацію здорових дорослих людей до кінця року, щоб боротися із нерівним розподілом вакцин.

За даними ВООЗ, у всьому світі вже майже 20% доз вакцин COVID-19 щодня використовуються для ревакцинації.

Серед лідерів за кількістю введених бустерних доз вакцин проти коронавірусу на 100 осіб, зокрема, такі країни:

Ісландія,

Чилі,

Ізраїль,

Велика Британія,

Уругвай.

Треті дози в Україні