Ревакцинація 3 і 4 дозами погіршить пандемію, а не зупинить її, – ВООЗ
Джерело:CNBC
Рішення країн проводити загальну ревакцинацію населення проти коронавірусу (тобто вводити третю, або й четверту дози) може продовжити пандемію, а не наблити її до завершення.
Про це заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адан Гебрейєсус. Річ у тім, що країни знову можуть зіштовхнутись з нерівномірним розподілом препаратів.
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Проблема ревакцинації
Він пояснив, що багатші країни будуть використовувати більше доз вакцини. Натомість бідні держави зіткнуться з їхнім дефіцитом.
Програми ревакцинації, найімовірніше, продовжать пандемію, а не покладуть їй кінець, перенаправивши постачання (вакцин – 24 канал) до країн, у яких частка вакцинованого населення і так вже висока, надаючи вірусу більше можливостей для поширення та мутації,
– заявив Гебрейєсус.
Глава ВООЗ також зазначив, що наразі переважна більшість випадків госпіталізації та смерті від коронавірусу припадає на нещеплених людей, а не на тих, хто вакцинувався двома дозами без бустерів.
"Жодна країна не зможе вибратися з пандемії завдяки бустерам", – сказав він.Увага! Експерти в галузі глобальної охорони здоров'я також зазначають, що поява нового штаму Омікрону пов'язана з тим, що різні країни світу мають нерівний доступ до вакцин.
Вакцинація у світі
Раніше глава ВООЗ заявив, що пандемія може закінчитися вже у 2021 році лише за умови, що всі країни зможуть вакцинувати 70% населення.
Також глава організації закликав запровадити мораторій на ревакцинацію здорових дорослих людей до кінця року, щоб боротися із нерівним розподілом вакцин.Довідка. За даними ВООЗ, у всьому світі вже майже 20% доз вакцин COVID-19 щодня використовуються для ревакцинації.
Серед лідерів за кількістю введених бустерних доз вакцин проти коронавірусу на 100 осіб, зокрема, такі країни:
- Ісландія,
- Чилі,
- Ізраїль,
- Велика Британія,
- Уругвай.
Треті дози в Україні
- Раніше додаткову дозу щеплення у МОЗ рекомендували для людей, які мають важкі супутні захворювання, тим, у кого міг не сформуватися належний імунний захист. Вони можуть зробити третє щеплення через 28 днів після основного курсу щеплень без продовження терміну дії сертифіката.
- До того ж МОЗ оголосило про запровадження в Україні ревакцинальної дози вакцини проти коронавірусу для медичних працівників та співробітників будинків інтернатного типу.
- Віктор Ляшко також неодноразово заявляв, що Україна готова запровадити введення бустерної дози вакцини, як технічно, так і за кількістю вакцин.
- Також у МОЗ припустили, що третє щеплення проти коронавірусу може стати обов'язковим в Україні.
- Нагадаємо, що науковці рекомендують вакцинувати 3 дозою через 9 місяців після завершення основного курсу вакцинації.