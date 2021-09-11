Ревакцинація в 7 разів підвищує захист від госпіталізації з COVID-19, – МОЗ Ізраїлю

Нові дані показують, що повторна вакцинація цілком обґрунтована. Вона справді у кілька разів підвищує захищеність від недуги. Про це заявили у Міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю, втім даних від інших регуляторів поки немає.

Повідомляють, що захист від захворювання працює, як мінімум, для осіб старше 60. А дані про те, як вона піднімає захищеність молодших, з'являться пізніше.

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Річ у тому, що вони потрапляють в лікарні через COVID-19 рідше, ніж літні. Тому на накопичення й обробку статистики потрібен додатковий час.

Повторна вакцинація в Ізраїлі

В Ізраїлі ревакцинували майже 3 мільйони осіб від початку серпня 2021 року. Станом на 11 вересня – це 31,44% свого населення. Там же з'явилися перші дані про те, як повторні щеплення впливають на шанси потрапити до лікарні з недугою. Виявилося, розрив між вакцинованими заново і просто щепленими вкрай значний, а в порівнянні з нещепленими – просто величезний.

Що з'ясували ізраїльські вчені

Кажуть, що причина в тому, що рівень антитіл від вакцинації через пів року критично падає. І без її бустерної дози захист від тяжкого перебігу хвороби стає занадто низьким.

Так, 2,76 мільйона заново щеплених ізраїльтян дали країні унікальну, найбільшу в світі вибірку. Тож вдалося оцінити, наскільки додаткове щеплення через пів року після першої підсилює імунітет для осіб, старших 60 років.

Виявилось, що ймовірність потрапити на лікарняне ліжко для ревакцинованих нижча, ніж для просто вакцинованого в 7,67 раза. Для нещепленої людини вона вища у 4,18 раза.

Іншими словами, розрив в захисті між щепленим повторно і просто вакцинованих навіть сильніший, ніж між вакцинованих і тим, хто не зробив щеплення взагалі. А розрив у ризику госпіталізації у нещеплених і ревакцинованих досягає десятків разів,

– зазначили вчені.

Що думають про ревакцинацію інші фахівці