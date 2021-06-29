Коли потрібна третя доза наразі невідомо

Очільник Oxford Vaccine Group, професор Ендрю Поллард зазначив, що наразі невідомо, чи буде потрібна людям ревакцинація вже восени, але дослідження показало, що вона точно буде ефективною.

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Результати дослідження: третя доза покращила показник рівня антитіл та здатність Т-клітин організму боротися з коронавірусом.

Попередньо вчені уже встановили, що дві дози вакцини AstraZeneca забезпечують потужний захист організму від госпіталізації та смертей від коронавірусу, зокрема і штамів Альфа та Дельта.

Тепер же дослідження продемонструвало, що антитіла до коронавірусу після вакцинації AstraZeneca присутні в організмі щонайменше рік після введення першої дози.

Серед результатів є й такі, коли введення другої дози вакцини через 45 тижнів після введення першої призводить до сильнішої імунної відповіді.

Щоб продовжити захист вакцини потрібна одна доза

Згідно з наявними даними дві дози вакцини на 90% захищають від госпіталізації та смертей від коронавірусу. Дослідження не показало, чи підвищить третя доза цей показник на кілька відсотків.

Але вона точно може надати підсилювальний ефект для організму, якщо імунний захист почне знижуватися.