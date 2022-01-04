Україна отримала нове обладнання

500 картриджів Xpert MTB/XDR для виявлення ДНК мікобактерій туберкульозу з широкою медикаментозною резистентністю надійшли у грудні 2021 року в межах реалізації гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією.

Діагностика виконується на оновлених, оснащених 10-кольоровими модулями системах GeneXpert.

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З січня 2022 року в Україні будуть майже в 500 разів швидше діагностувати стійкий до ліків туберкульоз,

– йдеться у повідомленні.

Увага! Термін отримання результатів тестування на медикаментозну чутливість до протитуберкульозних препаратів скоротиться з 30 днів до 90 хвилин.

Як працює нова діагностика

Інноваційне тестування являє собою діагностичний тест in vitro (проводиться поза живим організмом), у якому використовується полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) у реальному часі.

У ЦГЗ поінформували, що вже проведено апробацію нового методу діагностики туберкульозу, розрахунок річної потреби у картриджах Xpert MTB/XDR, які внесено в номенклатуру для закупівлі коштом держбюджету, та 10-канальних системах GeneXpert.

Лікування туберкульозу в Україні

Окрім того, у ЦГЗ оновили алгоритм діагностики туберкульозу, де передбачено використання генотипового тестування медикаментозної чутливості з використанням картриджів XDR.

Мультирезистентний туберкульоз – що це? Мультирезистентний туберкульоз – це найтяжча форма туберкульозу. Її лікування є довшим і дорожчим, та менш ефективним. Ця форма захворювання є стійкою до щонайменше двох найефективніших протитуберкульозних препаратів (ізоніазиду та рифампіцину).

Нагадаємо, з 1 січня 2022 року заклади охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу, розпочнуть ведення обліку загального споживання антимікробних препаратів із груп спостереження та резерву протягом року.

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