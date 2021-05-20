Революційне відкриття дозволить лікувати катаракту без хірургії

В результаті десяти років дослідницької роботи вчені виявили ключові фактори для правильної роботи кришталика. Впливаючи на них, вони планують розробити ефективну медикаментозну терапію. Для пацієнтів з прогресуючою катарактою це означає революцію в лікуванні важкої хвороби.

Катаракта є однією з головних причин розвитку сліпоти. Помутніння кришталика розвивається поступово, погіршуючи якість зору. Прогресуюча стадія хвороби зараз лікується тільки хірургічним шляхом – установкою штучного замінника кришталика, однак терапія доступна не всім. Понад десять років вчені досліджували складні механізми розвитку хвороби і зробили проривне відкриття.

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Механізм катаракти, який відкрили вчені

По-перше, вчені з'ясували, що хвороба починає розвиватися набагато раніше, ніж заведено вважати.

А по-друге, вони виявили, що в розвитку хвороби беруть участь білки аквапоріни – мембранні білки волокон кришталика, які регулюють відтік рідини і адгезію.

Наші результати вказують на роль білків аквапорінов, які мають вирішальне значення для правильної роботи кришталика і чіткого зору,

– зазначили автори роботи.

Відкриття вказує на можливість розробки медикаментозної терапії катаракти, які можуть зробити революцію в терапії цього важкого захворювання, додала вона.

В цей час багато пацієнтів не мають можливості або показань до хірургічного втручання, тому розробка лікарських препаратів може вирішити проблему недоступності операції для сотень тисяч пацієнтів.

Попереду велика дослідницька робота, проте вчені планують зробити ліки простими і доступними. Не виключено, це будуть таблетки чи краплі для очей.