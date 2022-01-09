Чому це революційне відкриття

Якщо вченим вдасться розробити лабораторні тести, які передбачатимуть ризики аутизму від народження, це допоможе розпочати профілактику на ранньому етапі. Це без перебільшення революційне відкриття, з урахуванням швидкого зростання поширення аутизму у світі останні два десятиліття — кількість дітей з РАС зросла на 800%.

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Наразі діагноз розлад аутистичного спектра зазвичай встановлюють у віці 3 – 5 років, коли розвиток мозку дитини вже багато в чому сформовано. І хоча для лікування аутизму ще не існує цільової терапії, профілактичні заходи на ранньому етапі розвитку мозку можуть значно підвищити шанси дитини на поліпшення симптомів РАС.

Тепер вчені визначили нові біомаркери аутизму, які можна ідентифікувати вже у момент народження.

Як встановили біомаркери

Із попередніх досліджень вчені знали, що ризики аутизму зростають на фоні запалення під час вагітності. А тому вирішили проаналізувати молекулярні біомаркери імунної відповіді у крові у жінок під час вагітності, а також у зразках пуповинної крові, взятої в момент народження дитини.

У дослідженні взяли участь 957 дітей, приблизно у половини згодом було встановлено діагноз РАС.

Важливо! В ході дослідження вченим вдалося пов'язати ризики РАС із різними групами молекул, асоційованих із запаленням. Наприклад, інтерлейкінів, таких як IL1RA та IL4 та молекул, що беруть участь у розвитку мозку плода (TNFα, Serpin E1, VCAM1 та IL1β).

Біомаркери із зразків крові при народженні виявилися лише трохи менш інформативними, ніж біомаркери із зразків вагітних.

Це вказує на те, що під час вагітності є період уразливості, коли запалення може заважати розвитку центральної нервової системи,

– заявили автори.

Отримані результати закладають основу скринінгового тесту на ризики аутизму від народження. Крім цього, вчені планують вивчити тригери запалення та їх зв'язок із генетичною схильністю до РАС.