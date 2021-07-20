​​Реєструватися на вакцинацію онлайн в "Дії" більше не потрібно

Відтепер в Україні реєструватися на щеплення проти COVID-19 в онлайн-сервісі державних послуг "Дія" більше не потрібно. Тепер вакцинація доступна всім охочим.

Про це повідомили у підтримці сервісу. Пов'язано із початком п'ятого етапу вакцинації для українців.

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Це означає, що тепер вакцинуватися можуть всі охочі – незалежно від віку та інших чинників.

Отже, запис через Дію більше не потрібен,

– вказали у підтримці сервісу.

Запис на вакцинацію в "Дії"

Протягом всього часу в додатку "Дія" встигли записалися на вакцинацію 698 тисяч українців, а понад 40% вже вакцинувалися.

Зараз же, сторінка, де раніше можна було стати в онлайн-чергу – недоступна.



Записатись в "Дії" на вакцинацію вже не можна / Скриншот 24 каналу

П'ятий етап вакцинації

Міністерство охорони здоров'я України оголосило про старт п'ятого етапу вакцинації від COVID-19. З 21 липня усі дорослі, яким виповнилось 18 років зможуть зробити щеплення.

Наразі повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримало вже майже 1,5 мільйона людей. При цьому загалом зробили вже майже 4,2 мільйона щеплень.

Як записатись на щеплення

Записатися на вакцинацію від COVID-19 можна до пунктів щеплень. Вони є у більшості медзакладах. Потрібно зателефонувати в реєстратуру потрібного закладу.

Також можна зареєструватися за телефоном чи онлайн до центрів масової вакцинації у різних містах України.

Повний перелік пунктів та центрів з адресами й телефонами є на цьому сайті.

Етапи вакцинації в Україні / Інфографіка 24 каналу