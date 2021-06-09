Ефективність антибіотиків швидко знижується

Країни ВООЗ повідомляли про "рекордну кількість лабораторно підтверджених випадків інфікування". Наприклад, про зараження колі-інфекцією (Eschtrichia coli), яка володіє опірністю до третього покоління антибіотиків-цефалоспоринів, і про підвищену резистентність золотистий стафілококу (Staphylacoccus aureus).

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Резистентність вища в країнах з низькими і середніми доходами, ніж у багатих державах. Це може викликати особливе занепокоєння у країн, що мають обмежений доступ до сучасних антибіотиків, які володіють ефективністю проти цих інфекцій,

– йдеться у повідомленні організації.

Вчені намагаються створити нові антибіотики

У ВООЗ звернули увагу на розробку в світі нових ефективних протимікробних засобів, втім дослідження досить повільні.

Так, жоден з 43 антибіотиків, які проходять наразі клінічні випробування, не вирішує достатньою мірою проблему резистентності бактерій.

Наслідком стійкості бактерій до антибіотиків є більш тривалі госпіталізації, зростання смертності та медичних витрат.

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