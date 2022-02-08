Резистентність до протигрибкових препаратів: як виникає та чим небезпечна

Гриби так само як і бактерії, можуть перемагати ліки, які призначені для їх знищення. Це називається протигрибкова резистентність – вона виникає, коли гриби більше не реагують на протигрибкові препарати.

Чому виникає протигрибкова резистентність

Деякі види грибів природно стійкі до певних видів ліків. Наприклад, препарат флуконазол, який використовують для лікування грибкових інфекцій піхви, рота, горла, стравоходу, черевної порожнини, легенів, крові, не діє проти цвілевого грибка Aspergillus. Цей грибок викликає аспергільоз – інфекцію, яка зазвичай вражає дихальну систему.

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Також резистентність може розвиватися з часом, коли гриби впливають протигрибкові препарати. Деякі фактори сприяють появі стійкості у грибів:

Неправильне використанн я протигрибкових препаратів. Наприклад, при занадто низьких дозах або недостатньому курсі лікування.

я протигрибкових препаратів. Наприклад, при занадто низьких дозах або недостатньому курсі лікування. Використання антибіотиків. Антибіотики вбивають як шкідливі, і корисні бактерії в кишечнику. Це створює сприятливі умови для зростання Candida. Ці дріжджі і так присутні у травному тракті, але за сприятливих умов вони починають рости дуже швидко. Тоді людині, яка приймала антибіотики, знадобляться вже протигрибкові препарати для лікування дріжджової інфекції, яка називається кандидозом. А часте лікування підвищує ризик лікарської стійкості до обох видів лікування.

Антибіотики вбивають як шкідливі, і корисні бактерії в кишечнику. Це створює сприятливі умови для зростання Candida. Ці дріжджі і так присутні у травному тракті, але за сприятливих умов вони починають рости дуже швидко. Тоді людині, яка приймала антибіотики, знадобляться вже протигрибкові препарати для лікування дріжджової інфекції, яка називається кандидозом. А часте лікування підвищує ризик лікарської стійкості до обох видів лікування. Використання фунгіцидів. Фунгіциди – це засоби, які запобігають появі цвілі на рослинах. Люди, які працюють з рослинами, обробленими фунгіцидами, наприклад на плантаціях або в теплицях, частіше схильні до стійких грибкових інфекцій.

Фунгіциди – це засоби, які запобігають появі цвілі на рослинах. Люди, які працюють з рослинами, обробленими фунгіцидами, наприклад на плантаціях або в теплицях, частіше схильні до стійких грибкових інфекцій. Невідомі причини резистентності. Іноді гриби припиняють реагувати на ліки з невідомої причини, це називається спонтанна резистентність.

Іноді гриби припиняють реагувати на ліки з невідомої причини, це називається спонтанна резистентність. Спадкова резистентність. Людина може заразити когось вже стійкою грибковою інфекцією. І в іншої людини з'явиться інфекція, яка не піддається протигрибковому лікуванню, навіть якщо вона ніколи не приймала ліки.

Серед грибів є види, які показали сильну стійкість до ліків. Їх називають супергрибки, до них відносяться Aspergillus та деякі види Candida, наприклад Candida glabrata, яка вражає сечовидільну систему, – це особливо стійкий грибок, при інфікуванні у пацієнтів залишається лише кілька безпечних варіантів лікування.

Як уникнути резистентності

Найкраще, що може зробити кожен із нас, – приймати ліки відповідно до рекомендацій лікаря. Щоб не забувати випити пігулку, можна встановити нагадування на телефон. І наперед дізнатися у лікаря, що робити, якщо ви пропустите дозу.

Вчені намагаються розробити вакцину проти кандидозних інфекцій, таких як молочниця. Але поки що спроби не мали успіху. Одна з основних причин невдачі в розробці вакцини – здатність Candida змінюватись та вислизати від імунітету.