Згідно з новим дослідженням, у більшості молодих людей у віці до 21 року, у яких розвинулася підозра на міокардит після COVID-вакцинації, були легкі симптоми. І вони швидко минали.

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У червні цього року Консультативний комітет Центрів США з контролю та профілактики захворювань (CDC) з практики імунізації повідомив про ймовірний зв'язок між вакцинацією мРНК COVID-19 та міокардитом, особливо у людей у віці до 39 років. Але дослідники зауважують, що це дуже рідкісні випадки.

У переважній більшості дані продовжують вказувати на те, що переваги вакцинації COVID-19 на 91% ефективні у запобіганні ускладненням важкої інфекції COVID-19, включаючи госпіталізацію та смерть. Це значно перевищує дуже рідкісні ризики побічних ефектів, включаючи міокардит,

– зауважив доктор медичних наук та президент Американської кардіологічної асоціації Дональд. М. Ллойд-Джонс.

У кого найвищі ризики міокардиту після вакцинації

Найвищі показники міокардиту після вакцинації COVID-19 були зареєстровані серед підлітків та молодих дорослих чоловіків. Попередні дослідження показують, що цей рідкісний побічний ефект пов'язаний з деякими іншими вакцинами, в першу чергу з вакциною проти віспи.

Хоча поточні дані про симптоми, тяжкість захворювання та короткострокові результати обмежені, науковці вирішили вивчити велику групу передбачуваних випадків цього серцевого захворювання.

Використовуючи дані з 26 педіатричних медичних центрів у Сполучених Штатах та Канаді, дослідники вивчили медичні карти пацієнтів до 21 року з міокардитом протягом одного місяця після вакцинації проти COVID-19. Випадки передбачуваного вакцино-асоційованого міокардиту були класифіковані як "ймовірні" або "підтверджені" з використанням визначень CDC.

Результати дослідження

У вибірку увійшли 139 підлітків та молодих людей у віці від 12 до 20 років. Дослідники визначили, що:

Більшість пацієнтів були білими (66,2%), 9 із 10 (90,6%) були чоловіками, а середній вік становив 15,8 років.

Майже у кожному випадку (97,8%) спостерігалася мРНК-вакцина,

У 91,4% випадків міокардит спостерігався після другої дози вакцини.

Початок симптомів відбувався в середньому через 2 дні після введення вакцини.

Біль у грудях був найчастішим симптомом (99,3%); лихоманка та задишка спостерігалися у 30,9% та 27,3% пацієнтів відповідно.

Приблизно кожен 5 пацієнт (18,7%) був госпіталізований до реанімації, але жодного летального випадку не було. Більшість пацієнтів перебували у лікарні 2 – 3 дні.

У 77,3% пацієнтів, які отримали МРТ серця, було виявлено ознаки запалення або пошкодження серцевого м'яза.

Близько 18,7% мали принаймні незначне зниження функції лівого шлуночка (стиснення серця) при зверненні, але функція серця повернулася до норми у всіх, хто повернувся для подальшого спостереження.

Ці дані свідчать про те, що більшість випадків підозр на пов'язані з вакциною проти COVID-19. Міокардит у молодших 21 року протікає у легкій формі й швидко лікується,

– сказав перший автор дослідження, Доннган Т. Чіонг.

Надалі вчені планують вивчити довгострокові ризики міокардиту. Наразі дослідники рекомендують медичним працівникам враховувати міокардит у людей із болем у грудях після вакцинації проти COVID-19, особливо у хлопчиків та молодих чоловіків у перший тиждень після другої вакцинації. Наявні дані свідчать, що при відповідному лікуванні пацієнти відновлюються швидко.

З огляду на те, що випадки міокардиту після вакцинації трапляються дуже рідко, ці результати підтверджують позицію Американської кардіологічної асоціації про те, що вакцини від COVID-19 безпечні, високоефективні та мають важливе значення для порятунку життів.