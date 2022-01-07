Агентство з безпеки охорони здоров'я Великої Британії (UKHSA) повідомило, що людина заразилася в результаті дуже тісного й регулярного контакту з великою кількістю інфікованих птахів, яких вона тримала в будинку й навколо нього впродовж тривалого часу.
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У відомстві наголосили, що це рідкісний випадок – передача пташиного грипу від тварини до людини трапляється вкрай рідко.
Ризик спалаху серед людей залишається "дуже низьким". Але у Британії попередили громадян не торкатися хворих або мертвих птахів.
Що відомо про випадок пташиного грипу у людини
Інцидент стався на південному заході Англії. Інфікована людина почувається добре і перебуває на самоізоляції.
Всі контакти людини, зокрема тих, хто відвідував приміщення – відстежені. І немає жодних доказів подальшого поширення інфекції на будь-кого,
– заявили в UKHSA.
Спалах пташиного грипу в країні: основне
- Через спалах пташиного грипу у 2021 році Велика Британія знищила близько пів мільйона птахів. Міністр довкілля Джордж Юстіс назвав це найбільшим в історії спалахом пташиного грипу в країні.
- У грудні уряд ввів нові правила, що вимагають від людей, які доглядають за тваринами, стежити за заходами біобезпеки, щоб спробувати зупинити поширення вірусу.
- Проте офіційні особи висловили стурбованість тим, що дикі птахи, які мігрують із континентальної Європи в зимові місяці, можуть бути переносниками хвороби.