Агентство з безпеки охорони здоров'я Великої Британії (UKHSA) повідомило, що людина заразилася в результаті дуже тісного й регулярного контакту з великою кількістю інфікованих птахів, яких вона тримала в будинку й навколо нього впродовж тривалого часу.

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У відомстві наголосили, що це рідкісний випадок – передача пташиного грипу від тварини до людини трапляється вкрай рідко.

Ризик спалаху серед людей залишається "дуже низьким". Але у Британії попередили громадян не торкатися хворих або мертвих птахів.

Що відомо про випадок пташиного грипу у людини

Інцидент стався на південному заході Англії. Інфікована людина почувається добре і перебуває на самоізоляції.

Всі контакти людини, зокрема тих, хто відвідував приміщення – відстежені. І немає жодних доказів подальшого поширення інфекції на будь-кого,

– заявили в UKHSA.

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